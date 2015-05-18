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В Приморье набирают специалистов с опытом работы в казино
Совсем немного времени осталось до долгожданного события – открытия первого курортного комплекса в интегрированной развлекательной зоне «Приморье». Первая Игровая Компания Востока объявляет о наборе специалистов с опытом работы в казино – крупье, инспекторов, инспекторов-крупье, пит-боссов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Специалисты ООО «Первая Игровая Компания Востока» в течение полугода набирали и обучали молодежь для работы в казино. На сегодняшний день в учебном центре компании обучается более 150 крупье и супервайзеров.
Однако, отмечают представители компании, для эффективной работы не обойтись без опытных профессионалов.
«Начат набор специалистов с опытом работы в казино – крупье, инспекторов, инспекторов-крупье, пит-боссов. В настоящий момент идет прием резюме от соискателей, а в конце мая начнется этап собеседований и отбора», – сообщили в компании.
Те, кому посчастливится стать сотрудниками, пройдут предварительное обучение у ведущих специалистов, в соответствии с международными стандартами и со стандартам компании.
«Работа в Первой Игровой Компании Востока дает возможность приобрести уникальный опыт обслуживания по стандартам высокого международного класса, повысить свой профессиональный уровень. Работа у нас – прекрасная возможность участвовать в масштабнейшем инвестиционном проекте с огромным потенциалом развития и трудоустроиться в самом крупном казино на Дальнем Востоке», – отмечают представители компании.
Подробная информация об открывающихся вакансиях размещена здесь. Отправить свое резюме можно на электронный адрес: hr@fgce.ru.
Напомним, игорная зона «Приморье» создана по распоряжению Правительства Российской Федерации 2009 года. Ее общая площадь составляет 619 гектаров. В настоящее время проект развивается как интегрированная развлекательная зона «Приморье».
Общий объем капитальных вложений, которые ОАО «Корпорация развития Приморского края» обязуется осуществить в строительство инвестиционных объектов, составит 55,5 миллиардов рублей.
На сегодняшний день подписаны инвестиционные договоры на сумму 1,4 миллиарда долларов с компаниями «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» (NagaCorp Ltd.), «ПИКВ»(Melco), «Даймонд Форчун Холдингс Прим», а также на сумму 765 миллионов долларов с ООО «Роял Тайм» и ООО «ПИКВ».
На территории интегрированной развлекательной зоны планируется застройка гостиничных комплексов и отелей с возможностью размещения игорных заведений, горнолыжный склон, административная зона, торгово-выставочная зона, зона гостевых вилл, водно-спортивная зона (яхт-клуб), аквапарк.
В настоящее время на территории игорной зоны ведутся работы по подведению инженерной и дорожной инфраструктуры. Первый объект игорной зоны – гостиничный комплекс от Первой игровой компании Востока планируется сдать в эксплуатацию уже летом.
Контроль за ходом строительства взял на себя вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев.
«Интегрированный развлекательный курорт – одна из якорных точек развития туристической отрасли края, сюда турист приезжать будет не только для игры, поэтому и внимание к ней будет самое пристальное», – заявил вице-губернатор.
В этом году планирует приступить к строительству первой очереди гостиничного комплекса на 350 номеров с казино и второй ключевой инвестор – Naga Corporation Limited. Сейчас уже разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.
Соседние участки – у компании «Роял Тайм Приморье». Компания уже презентовала концептуальный план застройки, к реализации которого также намерена приступить в ближайшее время.
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