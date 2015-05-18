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В России изменилась оценка стоимости ремонта авто в системе ОСАГО
Актуализированные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства вступили в силу с 1 мая 2015 года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
Справочники являются неотъемлемой частью единой методики оценки восстановительного ремонта, разработанной РСА и одобренной Банком России.
«Решением президиума РСА от 16 апреля 2015 года установлено, что по ДТП, которые произошли и произойдут до 30 апреля 2015 года включительно, используются данные из первоначально утвержденных справочников, действующих с 1 декабря 2014 года. Для выплат по ДТП, которые произойдут начиная с 1 мая 2015 года, применяются экспертные заключения с использованием стоимостных показателей из актуализированных справочников», - говорится в сообщении РСА.
По оценке экспертов союза, в результате обновления стоимостных значений цена запчастей в справочниках в среднем возросла на 19%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Всего было проверено 7 тыс. позиций, общая сумма по ним возросла со 105,7 млн рублей до 125,3 млн рублей.
«Что касается справочника по средней стоимости расходных материалов, то рост показателей различается для разных автопроизводителей от 19% до 47%. В связи с тем, что данный справочник содержит несколько тысяч стоимостных позиций, применяемых для расчета стоимости окраски по различным технологиям, в настоящее время можно дать только экспертную оценку стоимости роста расходов на материалы: эта величина составляет около 28%», - пояснили в союзе.
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