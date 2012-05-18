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Губернатор Приморья поехал за опытом в Татарстан

18 Мая 2012, 01:04 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. Продолжается рабочая поездка губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Республику Татарстан. В сопровождении вице-губернаторов Владимира Балана и Ирины Васильковой он побывал в Зеленодольске.

Это самый западный город Республики Татарстан, город высоких промышленных технологий и уникальных производств. Здесь Владимир Миклушевский посетил ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», где производятся военные и гражданские суда. Помимо цехов предприятия губернатору продемонстрировали скоростной пассажирский теплоход проекта А145. Этот теплоход предназначен для работы в прибрежной морской зоне. Скоростное комфортабельное судно нового поколения способно перевозить до 150 пассажиров со скоростью 40 узлов на расстояние 200 миль без дозаправки.

Также в программе губернатора Приморского края – осмотр с вертолета комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», посещение центра развития ребенка – детского сада «Подсолнушек» и Нижнекамского завода крупнопанельного домостроения. По возвращению в Казань Владимир Миклушевский встретится с президентом Республики Рустамом Миннихановым, после двустороннего общения руководителей регионов встреча продолжится в расширенном составе – с участием представителей правительства Татарстана и приморской делегации.

Отметим, главная цель визита приморской делегации в Республику Татарстан - ознакомление с различными инновационными проектами. Предполагается, что наиболее эффективные программы будут взяты за основу при разработке краевых целевых программ на ближайшие годы. «Татарстан - инновационный регион. И мы готовы перенимать его лучший опыт и внедрять наиболее успешные проекты в Приморье уже в ближайшее время», - подчеркивает губернатор Владимир Миклушевский.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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