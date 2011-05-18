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Группа Компаний "Славда" и FESCO объединились, чтобы оказать гуманитарную помощь Японии
Согласно консультациям с Генеральным консульством Японии во Владивостоке, в связи с разрушениями после землетрясения некоторые префектуры этой страны испытывают потребность в минеральной воде. В связи с этим Транспортная Группа FESCO и ГК "Славда" объединили свои возможности для оказания гуманитарной помощи.
ГК "Славда" отгрузила около 50 тонн минеральной воды "Монастырская" для детей - 32 256 бутылок емкостью 1,5 л. Транспортная группа FESCO в свою очередь организовала собственным автотранспортом ее доставку с завода "Скит" ГК "Славда", который располагается рядом с курортами Шмаковка в Приморском крае. Контейнеры для перевозки предоставлены FESCO.
"Мы очень благодарны Транспортной Группе FESCO за такую совместную работу, - говорит генеральный директор ГК "Славда" Павел Серебряков. - С первых же дней трагических событий в Японии мы начали консультации и практические действия по возможности оказания гуманитарной помощи. Надо признать, что сделать это не так просто из-за ряда бюрократических преград. Но сложности уже позади. Сегодня мы видим результат этой работы. Мы надеемся, что наш вклад хоть в небольшой степени поможет японскому народу скорее преодолеть катастрофические последствия".
18 мая контейнеры с минеральной водой успешно погрузили на теплоход FESCO Nikolay, и уже через несколько дней гуманитарный груз прибудет в японский порт Хамада.
Игорь Белов, капитан теплохода FESCO Nikolay (на фото): "Наше судно совершает регулярные рейсы, сегодня оно направляется в Японию, на борту три контейнера с водой, которую мы перевозим как гуманитарную помощь. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, для Японии и сейчас любая помощь необходима и очень существенна".
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