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Спортивные соревнования на SUP - доступны всем желающим

18 Апреля 2019, 18:11 | Приморье

В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl . В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также  яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные  события.

Организаторы приглашают всех желающих к участию в одиночных соревнованиях  на SUP - досках!

Каждый участник такого соревнования -  одиночный гонщик, групповых  зачетов нет и победит, конечно, лучший!

Предварительная запись на соревнования не требуется, регистрация начинается каждое утро в дни мероприятия на территории яхт-клуба. Принять участие может любой желающий.

Организаторы сообщают, что для участников доступно два класса соревнований.

Первый класс - “Open Reise” -  соревнования для участников, серьезно увлеченных  спортом и подготовленных  к соревнованиям. Для тех, кто использует профессиональное оборудование, участвуют в Гонке вооружений. Предполагается, что такие участники используют свою SUP -  доску, собственное оборудование. Гребут стоя. В данном классе есть категории по зачетам: мужской, женский, юниоры (12-16 лет). Если у участника нет гоночной доски, ему предлагается участие во втором классе соревнований - “Моно-классе”.

Для участников “Моно-класса” организаторы выдают линейку из шести одинаковых  досок. В одном заезде одновременно могут принять участие 8 человек, соревнования будут проходить по принципу турнира, в следующие туры из  заездов, состоящих  из восьми человек будут выбраны по 2 участника и так далее, по традиционной схеме турнира. Для участников данного класса будут созданы максимально одинаковые условия. Выступить может абсолютно любой желающий, без  собственной доски и профессиональной подготовки. Зачеты будут проходить в двух  категориях:  мужчины и женщины. Юниоры и дети к участию в данном классе соревнований не допускаются.

Приглашаем всех желающих к участию  в соревнованиях  на SUP - досках! Наполним событие спортом, морем и солнцем!

По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

VladivostokBoatShow–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2017 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: vladivostok boat show 



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