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Спортивные соревнования на SUP - доступны всем желающим
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl . В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.
Организаторы приглашают всех желающих к участию в одиночных соревнованиях на SUP - досках!
Каждый участник такого соревнования - одиночный гонщик, групповых зачетов нет и победит, конечно, лучший!
Предварительная запись на соревнования не требуется, регистрация начинается каждое утро в дни мероприятия на территории яхт-клуба. Принять участие может любой желающий.
Организаторы сообщают, что для участников доступно два класса соревнований.
Первый класс - “Open Reise” - соревнования для участников, серьезно увлеченных спортом и подготовленных к соревнованиям. Для тех, кто использует профессиональное оборудование, участвуют в Гонке вооружений. Предполагается, что такие участники используют свою SUP - доску, собственное оборудование. Гребут стоя. В данном классе есть категории по зачетам: мужской, женский, юниоры (12-16 лет). Если у участника нет гоночной доски, ему предлагается участие во втором классе соревнований - “Моно-классе”.
Для участников “Моно-класса” организаторы выдают линейку из шести одинаковых досок. В одном заезде одновременно могут принять участие 8 человек, соревнования будут проходить по принципу турнира, в следующие туры из заездов, состоящих из восьми человек будут выбраны по 2 участника и так далее, по традиционной схеме турнира. Для участников данного класса будут созданы максимально одинаковые условия. Выступить может абсолютно любой желающий, без собственной доски и профессиональной подготовки. Зачеты будут проходить в двух категориях: мужчины и женщины. Юниоры и дети к участию в данном классе соревнований не допускаются.
Приглашаем всех желающих к участию в соревнованиях на SUP - досках! Наполним событие спортом, морем и солнцем!
По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
VladivostokBoatShow–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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