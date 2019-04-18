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Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке
Автовладельцы смогут проверить качество и точность налива топлива на АЗС
Минпромторг России в проекте постановления правительства предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправочных станциях. Такое решение сотрудники ведомства связывают с 9%-ной долей на рынках суррогата.
Вскоре документ вынесут на общественное обсуждение.
Если проект примут, а это может случиться уже в IV квартале текущего года, АЗС подвергнутся проверкам на предмет продажи ими суррогата.
На автозаправочных станциях сможет продаваться только бензин и дизельное топливо, отвечающие стандартам, топливораздаточные колонки будут должны соответствовать ГОСТу. При этом, если у покупателя возникнут сомнения, правильное ли количество топлива ему залили, он сможет потребовать персонал АЗС доказать ему, что ошибки нет. Как отмечают эксперты, такие нововведения не затронут крупные сетевые станции, где соблюдается высокий уровень контроля – как за работой персонала, так и за состоянием оборудования.
Проверяем качество топлива
Проект Минпромторга обязывает АЗС продавать бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям. Причем документ о подтверждении соответствия – паспорт топлива – должен присутствовать на автозаправочных станциях. Он составляется на основании заключения аккредитованной лаборатории и сопровождает каждую партию топлива, поступившую на АЗС. И клиент всегда может потребовать предоставить ему возможность ознакомиться с данным документом.
На АЗС сети ННК, которую мы выбрали для места проведения тестирования, копию паспорта качества топлива можно найти в уголке потребителя. Документ содержит информацию о поставщике, производителе: сеть реализует высококачественное топливо производства Хабаровского НПЗ. Также в паспорте также можно узнать содержание серы и примесей, фракционный состав, октановое число бензина, экологический класс топлива и другие ключевые параметры. Однако, большинство из перечисленных параметров не несут никакой смысловой нагрузки для большинства автовладельцев.
На что же стоит обратить внимание простому обывателю?
Дата паспорта должна быть свежей, так как его действие распространяется только на конкретную поставку.
Информацию о наименовании и марке топлива можно найти в кассовом чеке и на маркировках колонок. Например, в чеке корреспондента «Золотого Рога» указано: АИ-92-К5. Это означает, что на ННК реализуется топливо экологического касса К5.
Оцениваем точность топливораздаточной колонки
Топливораздаточная колонка (ТРК) является ключевым оборудованием на современных АЗС и служит не только для раздачи ГСМ, но и для учета количества выданного бензина или дизельного топлива. Все колонки должны быть внесены в реестр оборудования, позволяющий их использование на территории России.
Как любой измерительный инструмент, колонка требует периодического технического обслуживания и юстировки, то есть процедур, обеспечивающих точность и надежность измерений. Поэтому в компаниях, которые работают в правовом поле, регулярно проводятся их проверки. Причем, как сотрудниками самих АЗС, так и независимыми государственными экспертами. Основная цель проведения поверки – определить погрешность ТРК и подтвердить соответствие оборудования своим характеристикам.
На коммерческих заправках максимальная погрешность колонок не должна превышать 0,25%.
Существует несколько способов поверки колонок. К наиболее распространенным и точным относятся образцовые мерники, которые позволяют определить дозу рабочей жидкости. Например, АЗС ННК обеспечены мерниками М2Р второго разряда, которые проходит периодичную проверку в государственных органах метрологии. При положительной поверке шкала мерника пломбируется и выдается свидетельство о «пригодности к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».
Инструкция для автовладельцев – что должно быть на честной АЗС
Прежде всего, наличие пломб
О прохождении проверок свидетельствуют пломбы на узлах учета ТРК, на образцовом мернике, а также записи в паспортах и журналах. Клиент АЗС может ознакомиться с паспортом ТРК, который должен находится в открытом доступе.
В случае переливов или недоливов незамедлительно проводится регулировка объемомера ТРК, а на АЗС приглашается госпроверитель. Что же делать, если сомнения возникли уже после заправки автомобиля?
«К сожалению, определить объем топлива в баке автомобиля, находясь на АЗС, физически невозможно, но, если у наших клиентов возникнут сомнения в достоверности показаний ТРК, они всегда могут обратится к сотрудникам АЗС, и мы предложим провести проверку с помощью мерника, – отмечают в Группе компаний ННК.- Если у клиента возникают вопросы к работе АЗС нашей сети, он всегда может задать все интересующие его вопросы по телефону службы клиентской поддержки. После чего руководство компании проведет служебную проверку и о ее результатах сообщит обратившемуся автовладельцу».
Практические советы, как не быть обманутым на АЗС:
- Проверьте наличие паспорта качества топлива и ТРК– они должны быть в доступном для клиента месте.
- Проверьте наличие пломбы на топливозаправочной колонке. Если она сорвана – это повод поехать на другую АЗС.
– Заправляйтесь только на тех АЗС, где выдают чек – в нем должны быть корректно указаны марка и экологический класс топлива, которым был заправлен автомобиль.
В общем, ничего сложного. Главное, при малейшем подозрении, вспомнить о своих правах, а в случае их нарушения «проголосовать ногами».
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