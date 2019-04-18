Продукция под розничным брендом "Русской Рыбопромышленной Компании" поступила в продажу

В продажу поступила продукция под розничным брендом «Русской Рыбопромышленной Компании» - Nordeco. Сегодня филе и фарш, а также рыбные палочки из минтая РРПК доступны в сетях «Икра и рыба» (С.-Петербург) и САМБЕРИ (Приморский край).

Продукция Nordeco частично производится непосредственно на судах РРПК, частично – из замороженного в море минтая на мощностях российского завода «Espersen Group», компании-мирового лидера в производстве замороженной рыбной продукции. В процессе переработки на заводе сырье не размораживается, что обеспечивает высокое качество продукта.

«Мы надеемся, что продукция «Nordeco» станет для россиян эталоном качества и истинного вкуса минтая - дикой, экологически чистой белой рыбы, богатой жизненно необходимыми человеку макро и микроэлементами, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. - Производство собственной розничной продукции позволяет контролировать качество с момента вылова до поступления на прилавки магазинов, а значит – гарантировать сохранение всех ее ценных свойств».

Также в российские федеральные и локальные торговые сети и магазины поступила продукция под совместном брендом РРПК и ГК «Агама» - «Agama-Nordeco». В этой линейке представлено порционное филе минтая и филе минтая в индивидуальной упаковке. Как и продукция Nordeco, совместная линейка производится из сырья однократной заморозки без дефростации в процессе переработки.

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.