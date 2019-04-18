Какую ценность вебинары создают вашему бизнесу?

Любой человек или компания, которые профессионально занимаются организацией вебинаров, хорошо понимают преимущества таких мероприятий для бизнеса. К сожалению, многие предприниматели еще не сформировали такую же объективную точку зрения и упускают очевидные выгоды, которые способен принести бизнесу запуск одного или нескольких вебинаров.

По этой причине мы решили рассказать вам о восьми преимуществах видеоконференций на платных и бесплатных сервисах проведения вебинаров онлайн, которые сделают ваш бизнес в интернете популярнее, динамичнее и рентабельнее одновременно.

В конце, по-традиции, вас ждет интересный кейс. В этой статье мы будем говорить преимущественно о маркетинге и продажах. Но большинство рекомендаций носят универсальный характер, поэтому вы легко возьмете на вооружение любой понравившийся совет.

Вебинары повышают ценность вашего бизнеса

По этой причине проведением вебинаров онлайн рано или поздно начинают интересоваться даже представители таких «скучных» бизнесов, как, например, производство строительных материалов или крупной сельскохозяйственной техники.

Судите сами. Опытный, хорошо подготовленный спикер удерживает целевую аудиторию (далее ЦА) в состоянии вовлеченности несколько часов подряд. Этому мастерству пытаются научиться многие ведущие. А предложения прокачать в себе такие полезные и важные навыки регулярно звучат и уст разнокалиберных инфобизнесменов.

Главное — интерактив и двустороннее общение. Аудитория задает вопросы и получает на них ответы онлайн. А организаторы вебинара собирают отзывы о мероприятии прямо во время трансляции.

Спикер также задает вопросы онлайн и даже адаптирует контент под запросы аудитории, не покидая вебинарную комнату. Все перечисленные меры направлены на улучшение сервиса для ЦА.

Активизировать аудиторию нетрудно и с помощью нескольких небольших бонусов. Это меняет восприятие всего контента за сравнительно небольшой отрезок времени. Именно поэтому вебинар считается формой маркетинга с одним из наибольших показателей конверсии.



Вы зарабатываете статус эксперта

Думаете, люди не прилагают усилий, чтобы попасть на бесплатный вебинар? Или появляются среди остальных посетителей по какой-то случайности? Как-бы не так. Чтобы посетить мероприятие человек регистрируется, отмечает событие в своем деловом блокноте, заранее выделяет время, приходит вовремя и тратит несколько часов, чтобы послушать приготовленный вами материал. Такой подход однозначно делает вас экспертом еще до того, как вы откроете рот и поприветствуете собравшихся.

Вы продаете, избегая надоевших всем прямых продаж

Правильно подобранный контент вебинара мягко подталкивает ваших клиентов к сближению с товаром или услугой и делает этот процесс максимально естественным. Многие бизнесмены совершают ошибку, делая основной акцент только на прямые продажи. Вебинары, которые рассказывают обо всем легко и непринужденно, не дергая посетителя за рукав, часто продают намного больше, быстрее и эффективнее.

Хороший контент видеоконференции легко определить по трем критериям: он четко обозначает проблему, убедительно снимает возражения ЦА и ненавязчиво подсказывает простой и эффективный выход из сложившейся ситуации.

Уже по содержанию правильно подготовленного мероприятия потенциальные участники понимают, что давно хотели сходить именно на такое событие и послушать именно об этом. В таких условиях продажи получаются максимально естественными, без жестких попыток в стиле: «Вы еще не купили наше Г? Тогда мы идем к вам!»

Ваша целевая аудитория всегда подогрета

Основа любой рекламной кампании вебинара — ощущение дефицита. Его искусственно создают в сознании потенциальных участников. Событие обычно носит одноразовый характер. Если человек пропускает мероприятие, в лучшем случае он пересмотрит его в записи. Но такая возможность есть далеко не всегда. Да и, например, задать вопрос ведущему лично от себя уже не получится.

Фактически, видеозапись уже перестает быть вебинаром, как таковым. А становится просто полезным видеороликом. Интересным, познавательным, но уже не имеющим практически никакого отношения к мероприятию онлайн. Именно поэтому многие представители ЦА так болезненно реагируют на вынужденный пропуск живой встречи с одним или несколькими экспертами.

Среднестатистическому посетителю важно иметь право голоса: задавать и отвечать на вопросы, высказывать мнение, общаться со спикером и единомышленниками.



Генерация лидов естественным способом

В той или иной мере каждый бизнес существует за счет привлеченных лидов. Если потенциальных клиентов хватает, компании непроизвольно приостанавливают борьбу за рост и укрепление своих позиций на рынке.

К сожалению, слишком часто все происходит именно наоборот — качественно привлеченных потенциальных клиентов категорически не хватает. В таких условиях использование платформы для вебинаров часто становится настоящим выходом из ситуации.

Чтобы попасть даже на бесплатный вебинар, нужно пройти процедуру регистрации. К счастью, технологии не стоят на месте. И там, где вчера приходилось заполнять, пусть и небольшую табличку, сегодня все решается одним кликом за счет авторизации через социальные сети.

Вы не всегда заинтересуете человека прямым предложением купить что-нибудь. Но перспектива узнать полезную информацию на важную тему подкупает. В результате человек посещает мероприятие, попадает в воронку продаж и становится невольным участником схемы генерации лидов. Но главное, что все это происходит естественно, по абсолютному согласию, даже без намека на нажим и навязывание.

Задача организатора вебинара, как главного генератора лидов — правильно запустить рекламу, сделать привлекательные анонсы о предстоящих событиях в соцсетях и на своем сайте, запустить рассылку по почте, и, таким образом, собрать как можно больше представителей ЦА на долгожданном событии.

Вы строите крепкие взаимоотношения с клиентом, подробно рассказывая ему особенности своего продукта

Лучший способ построить отношения с потенциальным покупателем — объединиться вокруг общих ценностей. Первый шаг на пути к этой цели — заняться образованием своего клиента. С помощью вебинаров легче всего превратить незнакомого человека в лояльного покупателя и объяснить ему, почему именно ваш продукт обладает наибольшей ценностью и другими преимуществами.

С помощью вебинаров вы общаетесь с клиентом онлайн. Из первых рук узнаете настоящие возражения, чаяния и стремления потенциального покупателя. Эта информация бесценна и ее практически невозможно добыть каким-нибудь другим законным и мирным способом.

Обменивайтесь целевой аудиторий с приглашенными спикерами

Этот прием всегд работает отлично и привлекает дополнительный процент целевой аудитории на ваше мероприятие. При этом важно понимать, что спикеру приятно лишний раз рекламировать самого себя на вашем событии. Эксперт не против использования его имени в рекламе, но, часто не более того.

Не стоит ожидать, что гость будет заниматься продвижением, привлечением и пиаром наравне с вами. Это не входит в прямые обязанности привлеченного эксперта. А вот организатору стоит заняться своими прямыми обязанностями с удвоенной силой. Потому что на приглашенного гостя придут новые представители вашей ЦА и очень важно показать себя и свой продукт перед ними с максимально выгодной стороны.

В ваших силах ускорить продажи и повысить ROI

Движение денежных средств — это кровь, которая бежит по венам компании и заставляет ее работать. Особенно если речь идет о бизнесах с высоким уровнем текущей загрузки. Таким образом, чем быстрее вы превращаете потенциального клиента в реального, тем легче поддерживать высокие темпы роста и развития компании.

Вебинары очень хорошо ускоряют подобные процессы. С помощью хорошей вебинарной платформы, например Clickmeeting вы завоюете доверие, опровергнете возражения и повысите ценность своего продукта в глазах клиента настолько быстро, насколько это возможно.

Кейс. Как собрать максимум регистраций на онлайн мероприятие при минимальных затратах?

Определяем особенности и навыки ЦА. Например, в нашем случае это люди, которые хотят научиться делать лендинги с нуля или развить уже приобретенные в этом направлении навыки.

Выходим на представителей ЦА через социальную сеть ВКонтакте. Основная ставка в рекламе на промо-посты. Боковой формат рекламы запускаем в тестовом режиме.

С помощью парсеров точечно собираем аудиторию по заданным критериям. Впоследствии сбор баз переводим в автоматический режим.

В работе с рекламными постами лучше всего себя зарекомендовали тексты, в которых не используется кнопка «еще».

Итоги кампании по Вконтакте:

Достижение цели: 854

Стоимость лида: 70,25 руб.

Конверсия: 24,83%

Инвестировано: 60 000 рублей

Вывод

Вебинары — мощное средство продвижения бизнеса и лидогенерации. На практике существует намного больше причин, по которым стоит внедрять этот способ общения с клиентами в деятельность своей компании.

Риск прогореть при запуске вебинара полностью отсутствует. Даже если вы никому ничего не продадите, возросшая узнаваемость компании на рынке и экспертность ведущего помогут активизировать продажи и повысить рентабельность уже в ближайшем будущем.

Источник кейса

Газета «Золотой Рог», Владивосток.