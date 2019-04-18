Лимитный тариф

Расценки на вывоз коммунальных отходов заморозят

​Реформа отрасли обращения с мусором не должна привести к дополнительному росту тарифов на его вывоз для населения. Такое поручение президент Владимир ПУТИН дал по итогам совещания с членами правительства. По его словам, региональные операторы не должны перекладывать затраты на плечи граждан. Следить за их работой продолжит и Общероссийский народный фронт, пишут «Известия».

Главным поручением Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства стало требование не допустить роста тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий КОБЫЛКИН.

Ответственная переработка

- Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться, - пояснил министр. - Все, что мы будем вменять региональному оператору в обязанность, может лечь в тариф для людей. Этого делать нельзя. Президент на это обратил внимание.

Реформа мусорной отрасли стартовала с начала года. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы, плата за вывоз мусора для жителей вынесена в платежной квитанции отдельной строкой.

- Это очень сложная реформа, может быть, самая сложная за всю историю, которую мы переживаем, - сказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам, бюджет Российского экологического оператора (РЭО), который будет координировать реформу, в 2019 году может достигнуть 2,7 млрд рублей.

- Порядка 2,5–2,7 млрд нам нужно, чтобы эта компания полностью начала функционировать и выполнять уже конкретные задачи по строительству 20 мусоросортировочных заводов, в которых нуждаются субъекты, - уточнил министр.

Глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ​ сообщил, что в планах - строительство 200 мусороперерабатывающих заводов, 50 из которых возведут уже в этом году. Оборудование для них должно быть в большей степени российского производства.

- Более 50% уже по основным направлениям в части мусоросортировки локализовано. У нас стоит задача до 2024 года обеспечить импортозависимость не больше чем на 20%, - уточнил Денис Мантуров.

Общероссийский народный фронт будет продолжать гражданский контроль за работой региональных операторов, рассказал «Известиям» руководитель исполкома организации Михаил РАЗВОЖАЕВ.

- Реформа стартовала. Самое главное - разобраться во дворах, чтобы появились новые контейнеры, чтобы все вовремя вывозилось, чтобы жители могли сортировать мусор, и это влияло на размер платы, чтобы в деревнях люди не переплачивали, - подчеркнул он. - Потому что стоимость выросла, и граждане хотят нового качества услуг.

Сейчас в России сложились хорошие условия для решения накопившихся проблем в сфере утилизации мусора, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан ГУБАЙДУЛЛИН. По его словам, существуют отечественные технологии и оборудование. Только в прошлом году в стране открылось порядка 40 работающих на них заводов по сортировке и переработке мусора.

Уже больше 70 субъектов РФ участвуют в «мусорной реформе», подчеркнул эксперт. И добавил, что ФАС будет строго контролировать тарифы.

Топливный дисконт

Правительство и нефтяные компании договорились о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года, сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, это поможет уменьшить цену на летний дизель еще на 1,3–1,7 рубля за литр.

- Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учетом весенне-полевых работ, вместе с Министерством сельского хозяйства внимательно за этим прошу наблюдать, - поручил Владимир Путин.

Ситуацию на внутреннем рынке топлива можно оценивать как стабильную и с точки зрения обеспеченности потребителей, и с точки зрения ценовой доступности, дал оценку зампред правительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.