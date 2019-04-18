По данным Mediascope Powered by TNS за январь-декабрь 2018 года, «Авторадио» является бесспорным лидером по ежедневному и еженедельному количеству слушателей!

Ежедневно по пути на работу, домой, в пробках, дома и в офисе более 111,2 тыс. жителей Владивостока включают «Авторадио» на своих приемниках.

Стоит отметить, что аудитория «Авторадио» - это состоявшиеся, успешные люди: 71,6 % занятого населения с уровнем дохода средний (42,1%) и высокий (39,3%). Нас слушают мужчины (50,4 %) и женщины (49,6 %), возрастная категория 30–59 лет составляет 54,3 %.

Вышеуказанные цифры говорят о том, что «Авторадио» популярно среди большей части населения Владивостока и Приморского края. Аудитория «Авторадио» уникальна - это успешные и развивающиеся люди, которые высоко ценят и любят качество, интересуются жизнью города и края и занимают активную жизненную позицию в обществе.

В 2019 году «Авторадио» в Приморском крае исполняется 16 лет. На протяжении почти двух десятилетий команда «Авторадио» ежедневно работает для слушателя. Развивается и усовершенствуется, идет в ногу со временем.

Выбирая «Авторадио», слушатель выбирает качество. Оперативные новостные выпуски, то, что нужно для делового человека, ежедневное обсуждение важных вопросов и комментарии специалистов. Обзоры новинок в автомобильной сфере, оценка качества независимыми экспертами и рекомендации для слушателя. На волнах «Авторадио Владивосток» проводится ряд интерактивных акций. Есть те, которые полюбились слушателям и с успехом проходят на протяжении нескольких лет: акция к 8 Марта «Всё для любимой», «Море подарков», «Эстафета «Авторадио», «Новогодний десант». Помимо традиционных акций ежегодно команда «Авторадио» придумывает новые интересные проекты, в которых с удовольствием принимают участие не только слушатели, но и все жители края. В 2018 году в проектах приняли участие и получили призы около 500 человек из всех городов вещания в Приморском крае.

«Я выбираю «Авторадио» - спасибо слушателям за доверие и любовь. Мы рады вас развлекать, помогать, информировать и проводить для вас самые неординарные акции и конкурсы!

(Коллектив «Авторадио Приморье».)

Владивосток — 88.3 FM;

Находка — 102.9 FM;

Уссурийск — 100.1 FM;

Дальнегорск — 102.4 FM;

Дальнереченск — 103.9 FM;

Лучегорск — 107.3 FM;

Спасск-Дальний — 103.1 FM;

Арсеньев — 102.8 FM.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.