Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Акционеры "Спасскцемента" рассчитывают на дивиденды
Цементный бизнес остается весьма доходным
«Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент», крупнейший производитель цемента в ДФО) на фоне прекращения мега-строек в Приморье второй год подряд работает лишь вполовину установленной мощности – 53% в 2018 году против 52% в 2017 году. При этом работает только Новоспасский цемзавод (загрузка 72% в 2018 году), а Спасский завод находится в режиме консервации.
Но несмотря на недозагрузку, цементный бизнес остается доходным - чистая прибыль «Спасскцемента» в 2018 году составила 924 млн рублей, что на 13,5% больше показателя 2018 года. При этом производство цемента в 2018 году выросло на 3%, до 1,671 млн тонн. В Приморье спасский цемент, в том числе, использовался на стройке судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, причала в поселке Пластун, третьей очереди угольного терминала АО «Восточный порт».
Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций «Спасскцемента». Владельцами офшора участники рынка называют семью экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», совет директоров АО «Спасскцемент» рекомендовал акционерам принять решение выплатить дивиденды из расчета 42 копейки на одну акцию номиналом 40 копеек каждая. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 454,264 млн рублей с учетом части накопленной нераспределенной прибыли.
Годовое собрание акционеров назначено на 16 мая. Совет директоров установил 27 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Отметим, что год назад «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.
В список кандидатов для избрания в новый совет директоров включены генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей СЫСОЕВ, заместители гендиректора ООО «Востокцемент» Жанна БЕВЗА, Андрей ПАВЛЕНКО и Александр ШПАРТЕЕВ, управляющий АО «Спасскцемент» Виктор ИВАНОВ, управляющий ООО «ДВ-Цемент» Оксана КОЖАЕВА (все входят в действующий состав совета), а также Константин ЛОМАКИН.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Акционеры "Спасскцемента" рассчитывают на дивиденды
- Лимитный тариф
- Какую ценность вебинары создают вашему бизнесу?
- Команда холдинга "Монастырев и Ко" начинает с себя
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике
- Центробанк утверждает, что цены на продукты питания на Дальнем Востоке снижаются
- "Фабрика домашних солений" ставит рекорды
- Slavda Group: визитная карточка Приморья
- Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею
- DNS сегодня: инновации, строительство, забота о Приморье
Новости раздела
- Акционеры "Спасскцемента" рассчитывают на дивиденды
- Спортивные соревнования на SUP - доступны всем желающим
- Лимитный тариф
- "Я выбираю "Авторадио"!
- Продукция под розничным брендом "Русской Рыбопромышленной Компании" поступила в продажу
- Какую ценность вебинары создают вашему бизнесу?
- Команда холдинга "Монастырев и Ко" начинает с себя
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике
- "Южморрыбфлот" - фундамент "Доброфлота"
- Центробанк утверждает, что цены на продукты питания на Дальнем Востоке снижаются
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье исчезло целое озеро
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- Гостиница не на том месте
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Резидент свободного порта запустил производство снеков из морепродуктов в Приморье
- Подписано соглашение о строительстве глубоководного порта на Камчатке
- Компания бывшего мэра Владивостока выплатит дивиденды
- Экс-мэр Владивостока объяснил, почему он улыбался, когда судья объявлял приговор