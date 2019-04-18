Акционеры "Спасскцемента" рассчитывают на дивиденды

Цементный бизнес остается весьма доходным

«Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент», крупнейший производитель цемента в ДФО) на фоне прекращения мега-строек в Приморье второй год подряд работает лишь вполовину установленной мощности – 53% в 2018 году против 52% в 2017 году. При этом работает только Новоспасский цемзавод (загрузка 72% в 2018 году), а Спасский завод находится в режиме консервации.

Но несмотря на недозагрузку, цементный бизнес остается доходным - чистая прибыль «Спасскцемента» в 2018 году составила 924 млн рублей, что на 13,5% больше показателя 2018 года. При этом производство цемента в 2018 году выросло на 3%, до 1,671 млн тонн. В Приморье спасский цемент, в том числе, использовался на стройке судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, причала в поселке Пластун, третьей очереди угольного терминала АО «Восточный порт».

Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций «Спасскцемента». Владельцами офшора участники рынка называют семью экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», совет директоров АО «Спасскцемент» рекомендовал акционерам принять решение выплатить дивиденды из расчета 42 копейки на одну акцию номиналом 40 копеек каждая. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 454,264 млн рублей с учетом части накопленной нераспределенной прибыли.

Годовое собрание акционеров назначено на 16 мая. Совет директоров установил 27 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Отметим, что год назад «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.

В список кандидатов для избрания в новый совет директоров включены генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей СЫСОЕВ, заместители гендиректора ООО «Востокцемент» Жанна БЕВЗА, Андрей ПАВЛЕНКО и Александр ШПАРТЕЕВ, управляющий АО «Спасскцемент» Виктор ИВАНОВ, управляющий ООО «ДВ-Цемент» Оксана КОЖАЕВА (все входят в действующий состав совета), а также Константин ЛОМАКИН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.