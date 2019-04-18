Команда холдинга "Монастырев и Ко" начинает с себя

Холдинг «Монастырев и Ко», вышедший в финал Краевой Бизнес-Премии в номинации «Социально ответственный бизнес», занимает именно ту нишу приморского предпринимательства, которая напрямую касается социального благополучия граждан.

Региональная сеть аптек «Монастырев.рф» - это широкий ассортимент лекарств и медицинских товаров, что достигается за счет инновационной системы агрегации, которую владелец компании Александр МОНАСТЫРЕВ первым внедрил в фармацевтическом бизнесе. Это всегда более лояльная цена. Это, в конце концов, очень удобная схема покупки.

- Мы думаем о покупателе с момента принятия им решения о покупке. Нам важно, чтобы ему было максимально приятно, и чтобы для приобретения лекарства он сделал минимум операций. Только подумал, а оно уже на столе - наш идеал. Это наша корпоративная идеология. И это ключевое конкурентное преимущество, которое невозможно сразу перенять, ведь оно строится годами, - рассказывает Александр Монастырев.

Компания уже давно вышла за пределы Приморского края, бренд «Монастырев.рф» хорошо узнаваем в Хабаровском крае, Новосибирске. А численность сотрудников холдинга - уже порядка тысячи человек.

Сам бизнес уже настроен на то, что наивысшая ценность – это человек. А его владелец изначально строил в коллективе политику главенства морального над материальным. Ну и, конечно, особый актив – люди, которые работают в команде. Корпоративная культура и традиции нацелены на культ здорового образа жизни. Спорт – неотъемлемая составляющая для личностного роста и развития, поэтому сотрудники компании - постоянные участники таких масштабных проектов, как «Гонка Героев», «ЗаБег», краевые и региональные бизнес – спартакиады и многое другое. Поддерживая желание коллектива вести здоровый образ жизни, на протяжении нескольких лет «Монастырев.рф» предоставлял персоналу абонементы в крупную сеть фитнес-центров.

Александр Монастырев и весь руководящий состав компании поощряют желание сотрудников участвовать в благотворительных акциях. Поэтому в настоящее время весьма результативно работает Благотворительный фонд Александра Монастырева, основанный в 2014 году.

Основное внимание Фонд уделяет поддержке и содействию тем людям и организациям, которые посвящают себя бескорыстной помощи другим, несут в мир добро и уважение к правам человека.

За пятилетний срок многое сделано. Прошло большое количество благотворительных акций, созданы различные программы поддержки спорта, медицинской деятельности и многое другое. Сотрудники компании - частые гости в детских домах, коррекционных школах и домах престарелых. На постоянной основе происходит сбор средств на приобретение необходимых вещей и медикаментов для воспитанников детских домов города и края. В компании принято корпоративное добровольчество, ее сотрудники принимают участие в экологических акциях.

Девиз владельца компании Александра Монастырева - «начинай с себя». Следуя ему, сам предприниматель и его команда стремятся сделать мир вокруг себя лучше, добрее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.