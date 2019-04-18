ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина – одно из ведущих российских промышленных предприятий, входит в холдинг «Вертолеты России». Основано в 1936 году как авиаремонтный завод №116, который впоследствии был переориентирован на выпуск авиационной техники. Сегодня компания выпускает боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», а также осваивает выпуск гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

ААК «Прогресс» динамично развивается, внедряет цифровые информационные технологии, проводит техническое перевооружение производственной площадки. Но главная задача руководства предприятия - забота о сотрудниках, которые являются залогом успеха предприятия.

Работники «Прогресса» социально защищены Коллективным договором, который неоднократно признавался лучшим на уровне Приморского края, а в прошлом году стал победителем Всероссийского отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства» среди организаций внебюджетной сферы. В 2017 году было подписано Соглашение о дополнительных льготах и гарантиях, которое дает еще больше защищенности работникам, входящим в организацию.

ААК «Прогресс» является градообразующим предприятием Арсеньевского городского округа. Уровень заработной платы на предприятии ежегодно индексируется с учетом роста цен на потребительские товары в Приморье, что тоже закреплено в Коллективном договоре. C 2009 года среднемесячная заработная плата увеличилась в 4,1 раза.

С каждым годом растут возможности оздоровления работников и их детей, которые бесплатно отдыхают в Приморских здравницах и ведомственных санаториях Ростова, Сочи, Туапсе. Частичные расходы на проезд в этом случае также компенсируются предприятием.

В рамках Жилищной программы АО «Вертолеты России», действующей в ААК «Прогресс», работники могут получить корпоративную поддержку в виде субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или компенсацию по выплаченным процентам. Так, в 2018 году 84 молодых специалиста предприятия улучшили свои жилищные условия, получив финансовую помощь на приобретение жилья. Бюджет предприятия на реализацию Жилищной программы АО «Вертолеты России» в 2019 году вырос в 1,5 раза.

Заботятся на предприятии и о будущих кадрах: студентам, обучающимся по целевому набору с хорошей успеваемостью, выплачивается ежемесячная стипендия. Одним из важнейших аспектов деятельности предприятия в данном направлении является многолетнее партнерство с ведущими университетами страны, основная цель которого − подготовка квалифицированных кадров и научно-техническое сотрудничество.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.