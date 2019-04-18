"Южморрыбфлот" - фундамент "Доброфлота"

Завод предприятия «Южморрыбфлот», располагающийся в поселке Южно-Морском, является одним из крупнейших производителей рыбных консервов в России. Кроме того, из небольшого количества плавзаводов, оставшихся в рыбной отрасли, три находятся в активе старейшего в стране предприятия «Южморрыбфлот». Сегодня плавучие фабрики «Всеволод Сибирцев», «Залив Восток», «Капитан Ефремов» - не просто суда компании, это производственный актив дальневосточников, способный переместиться в любую промысловую акваторию и переработать тысячу тонн сырца в сутки.

Именно на этих судах во многом и держится самый известный российский бренд «Доброфлот». Плавбаза работает на бассейне с 2015 года, выпуская миллионы банок консервированной продукции «сделано в море». По признанию потребителей, консервы «Сибирцева» - лучшие в стране, и это единственное в стране судно, производящее в море консервы и пресервы из иваси. Транспортные суда «Гармония» и «Симфония» пришедшие в компанию несколько лет назад позволили компании указывать услуги по перевозке рыбы из районов промысла на берег. Вся страна смотрела как судно компани ТР «Гармония» шло Северным морским путем. Моряки «Южморрыбфлота» доказали, перспективность возобновления регулярных морских перевозок рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны. Несмотря на льды они сумели пройти этот путь за 21 день. Однако все основная специализация это производство консервов. Успех предприятия на рынке консервации основан на отработанных технологиях по производству рыбной консервации.

До начала 90-х численность работающих достигала почти 2,5 тыс. человек, предприятие являлось градообразующим для посёлков Ливадия и Южно-Морской.

В 1992 году предприятие было акционировано. В 1997-2000 годах в отношении предприятия вводилась процедура банкротства. В 2010 году «Южморрыбфлот» был включен в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края. С начала 2000-х началась новая история компании. Руководство компании построило новые цеха. Сегодня на заводе в Южном-Морском есть два участка дефростации сырья до 180 тонн в сутки. Налажен выпуск консервов из сайры, сельди тихоокеанской, лососевых пород рыб как натуральных, так и с добавлением масла до 600 тыс. банок в сутки. Возможен выпуск консервов - салатов из морской капусты до 50 тыс. банок в сутки. Смонтированы и запущены в производство две линии рыбомучных установок общей производительностью переработки до 100 тонн рыбных отходов в сутки.

В 2012 году компания строит цех береговой переработки. Тогда, когда прибрежные уловы не радовали рыбаков, многие предприятия уходили с прибрежного промысла. А вот «Южморрыбфлот» сделал ставку на развитие прибрежного промысла и обработку уловов на берегу. Для этой цели компания даже приобрела на аукционах дополнительные квоты на промысел минтая. Как следствие, в 2019 году компания стала лидером прибрежного промысла в Приморье, добыв за 4 месяца этого года более 3 тыс. тонн рыбы. И все она была переработана на береговом заводе. Сегодня компания может переработать 30 тысяч тонн рыбы в посёлке Южно-Морсоком. При этом холодильные мощности предприятия позволяют хранить единовременно более 18 000 тонн мороженной продукции.

На этом планы развития компании не заканчиваются. За последние два года компания инвестировала средства в марикультурный бизнес. Два года опытная команда мореводов выращивает гребешка и морскую капусту на рыбоводном участке. Ожидается первый урожай с морского огорода, он будет собран уже в следующем сезоне.

Проголосовать за компанию «Южморрыбфлот» в финале Бизнес-премии в номинации "Компания года Приморского края - 2018" можно сайте премии ГОЛОСОВАНИЕ

Газета «Золотой Рог», Владивосток.