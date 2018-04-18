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Акционеры крупной приморской компании недосчитались прибыли
Дивиденды за 2017 год будут символическими
Акционеры ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), контроль над которым сохраняют родственники губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО -супруга Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сестра Ольга КРАВЧЕНКО – не досчитаются доходов. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», совет директоров ПБТФ рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 мая утвердить дивиденды по итогам 2017 года из расчета 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию. Это в 4,6 раза меньше, чем дивиденды по итогам 2016 года, когда акционерам было начислено 9,493 млн рублей.
По итогам 2017 года ПБТФ получило прибыль по РСБУ в размере 243,080 млн рублей, что в 4,2 раза меньше, чем годом ранее.
Интересно, что долю прибыли за 2017 год получит и новый акционер ПАО «ПБТФ» Андрей КАРЕПОВ, не так давно купивший 10% акций базы у ООО «Торговый Дом Фили» (Москва), доля которого в итоге сократилась с 26,5811% до 16,5811%.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», совладельцами ООО «Торговый Дом Фили» на паритетных началах являются Ирина Герасименко и Ольга Кравченко (она же гендиректор компании).
Напрямую Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) владеет 28,0529% акций ПБТФ, Ольга Кравченко - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владеют соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежит 13,7013%.
В настоящее время пул родственников Олега Кожемяко контролирует 69,7% акций ПАО «ПБТФ» (еще 0,9499% напрямую владеет сын Олега Николаевича, Никита КОЖЕМЯКО, занимающий должность заместителя гендиректора ПБТФ).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Ремонт добывающих судов компании ведется на современном судоремонтном заводе.
Чуть более года назад был вброшен инсайд, что нынешние владельцы ПБТФ продают компанию холдингу «Гидрострой», близкому к сахалинскому сенатору Александру ВЕРХОВСКОМУ. Стоимость возможной сделки тогда оценивалась в $430 млн. Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что названная цифра сильно завышена.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА
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