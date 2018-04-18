Рыбаки радеют за каботаж

На очередном заседании Морского совета в Приморье предложили упростить правила пересечения границы

С инициативой изменения нынешнего порядка оформления рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих судов для работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ в Дальневосточном бассейне 10 апреля на заседании Морского совета (МС) при губернаторе Приморского края выступили дальневосточные рыбаки. Инициатива прозвучала на борту стоящего у причала «Владморрыбпорта» плавзавода «Всеволод Сибирцев», который принял на борт членов Морского совета.

Вел заседание совета врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, кроме того в совещании приняли участие представители государственной власти, ведомственных структур, руководители рыбохозяйственных предприятий Приморья, представители образовательного сообщества.

Возглавляющий секцию Морского совета по рыбохозяйственной деятельности и марикультуре Александр ЕФРЕМОВ рассказал, что в дальневосточных морях ИЭЗ России ежегодно добывается более 2 млн тонн водных биоресурсов, а это более 50% российского вылова. При этом хозяйственная деятельность российских рыбаков за пределами территориальных вод РФ - то есть 12-мильной зоны - ведется в отсутствие российских административных регламентов, поскольку для работы в ИЭЗ рыбопромысловые суда оформляются в режиме так называемой «закрытой границы» - как покидающие территорию и экономическое пространство Российской Федерации.

«Получается, что огромная хозяйственная деятельность, которая идет в российской ИЭЗ на российских рыболовецких судах, по сути, сейчас воспринимается надзорными органами как производство продукции, допустим, на территории США. При этом в случае экспорта продукции рыбаки никаких особых проблем не испытывают, а вот при доставке рыбы на российский берег мы сталкиваемся с огромным количеством проблем», - отметил Александр Ефремов.

По мнению рыбаков, назрела необходимость упростить оформление судов при работе флота в ИЭЗ. Сделать это можно, если ввести режим оформления каботажного плавания для российского флота. Ранее режим «каботажа» действовал для рыбаков и при выходе на промысел или на работу в 200 мильную зону: судам не нужно было открывать границу. «Это приносило рыбакам много плюсов: снижалась огромная административная нагрузка по оформлению членов экипажа, судовых запасов, снабжения, работы транспортного флота», - привел аргументы управляющий ГК «Доброфлот».

Данная проблема уже не первый год обсуждается рыбаками. Затраты бизнеса, которые вынуждены оформляться за границу, при добыче сельди, минтая, трески и других видов биоресурсов - очень значительны. В главной путине года - минтаевой, которая проходит во внутреннем Охотском море, участвует более 200 российских траулеров и десятки транспортных рефрижераторов. При этом все они работают с закрытой экономической границей.

Работа в режиме открытой границе не только облегчит оформление судов. Выполнение государственной задачи по развитию рыбных терминалов Дальнего Востока также привязано к введению режима «открытой границы». Так как этот режим увеличит количество дальневосточных портов, куда можно будет доставлять уловы, ведь сегодня не более 10 портов могут принимать продукцию, произведенную судами в ИЭЗ.

А вот серым схемам при осуществлении промысла российских биоресурсов будет поставлен серьезный барьер. «Не секрет, что действующий сегодня режим оформления используют иностранные «коллеги», которые беспрепятственно могут заходить в российскую ИЭЗ и под видом транзитного перехода вести ННН-промысел российских биоресурсов. Есть и российские суда, которые «закрыв границу», ведут промысел российских биоресурсов, и при этом годами не заходят в российские порты. Эти компании осуществляют поставки продукции в порты иностранных государств, а часть из них незаконно использует иностранную рабочую силу и нарушает требования РФ к безопасности мореплавания», - утверждал докладчик.

Иногда в ходе проверок пограничные структуры выявляют подобные нарушения. Но, как правило, узнают о вопиющих нарушениях уже в ходе расследования крушений судов и в других чрезвычайных ситуациях, когда уже есть человеческие жертвы. Крушение траулера «Дальний Восток» - яркий пример, что на судне с «закрытой границей» не все было в порядке.

Поэтому и надзорные, и контролирующие ведомства заинтересованы в том, что суда, заходящие в российскую ИЭЗ, должны прибывать в порты РФ для соответствующего оформления. Тогда не будет даже малейшей возможности вести незаконный промысел, как будет исключено и нахождение на промысле. Пересек 200 мильную зону - и сразу к российскому берегу, если решил внезапно остаться в море, к судну уже сразу подойдет пограничный корабль.

Председатель Морского совета Андрей Тарасенко, выслушав аргументы рыбацкой общественности, поручил «рыбной» секции МС и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья до 15 мая «доработать» инициативу и подготовить соответствующие «формулировки предложений» от Приморского края в правительство Российской Федерации.

Юрий РОГОВ.