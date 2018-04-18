Приморье - в передовиках по темпам роста сельхозпроизводства

По итогам 2017 года Приморье вошло в шестерку регионов с наибольшими темпами роста производства сельхозпродукции. В то время, как в среднем по России динамика составила 2,4%, край вышел на показатель 13,8%. Об этом было сказано на заседании итоговой коллегии Минсельхоза РФ, где обсуждали промежуточные результаты госпрограммы развития сельского хозяйства в России на 2013-2020 годы.

Для того, чтобы отрасль стабильно развивалась, государство оказывает ей поддержку. В 2018 году, например, на это будет выделено более 270 млрд руб., из которых 2,8 млрд руб. поступит непосредственно в Приморье. А для того, чтобы помощь аграриям была предметной и точечной, власти должны видеть полную и объективную картину состояния сельского хозяйства и в отдельных регионах, и в целом по стране. Этому способствуют статистические обследования, которые на регулярной основе проводит Росстат. Самым масштабным из них является сельхозперепись, которая проводится раз в 10 лет. Последняя прошла в 2016 году.

- Собранные в ходе сельхозпереписи данные позволили получить информацию о структурных изменениях в отрасли, тенденциях развития сельского хозяйства, роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны. Текущая статистика такой картины не даст, - рассказывает заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА.

Напомним, в Приморье перепись охватила 318 сельхозорганизаций, 1254 фермерских хозяйства, 282 индивидуальных предпринимателя, 233 546 личных подсобных хо­зяйств и 1365 некоммерческих объединений.

- Обследование показало, что по сравнению с 2006 годом в крае снизилось число хозяйств по большинству категорий. Налицо и перераспределение земель по категориям производителей. Доля крупных сельхозорганизаций в общей площади земли сократилась с 83 % в 2006 году до 68%. А вот доля фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, напротив, резко выросла - с 8,6% до 24,4%, - продолжает Елена Филонова.

Эта тенденция типична и для других российских регионов. Отрасль сегодня выживает в основном за счет этих двух категорий производителей.

И, к слову, такое перераспределение еще раз подтверждает важность сельхозпереписи: поскольку основная статнагрузка лежит на крупных и средних сельхозпроизводителях, а малый бизнес отчитывается выборочно, текущая статистика не даст объективной картины отрасли.

Что касается личных подсобных хозяйств приморцев, то их доля в общей площади земли сократилась с 6 % до 4,5%. Изменилась и их структура. Любителей огородов, по сравнению с 2006 годом, стало меньше на 10%, но показатель по-прежнему весом - 85%. При этом увеличивается доля «новых дачников», которые отказываются от огородов в пользу газонов и цветочных клумб. Растет и транспортно-техническая оснащенность личных подсобных хозяйств: в каждом третьем есть своя газонокосилка, в каждом седьмом – мотокультиватор, в каждом восьмом - грузовой автомобиль, в каждом восемнадцатом – свой трактор.

Если говорить о доле Приморья в валовом объеме производства сельхозпродукции в масштабах страны, то это около 1%, что равносильно 42-му месту. А вот среди других Дальневосточных регионов край уверенно держит «серебро» по этому показателю.

По размеру посевных площадей сельхозкультур Приморье на втором месте в ДФО, при этом картофеля и овощей выращивает больше всех в регионе.

Лидирует край среди других Дальневосточных территорий и по поголовью свиней, овец и коз. Так, например, свиней приморские фермеры разводят втрое больше (сельхозорганизации - в пять раз) по сравнению с 2006-м годом. Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях упала на 33%, в личных подсобных хозяйствах - почти на 40%, в то время как у фермеров и индивидуальных предпринимателей, наоборот, выросла в 7 раз.

Хорошо развивается в Приморье и пчеловодство, особенно в личных подсобных хозяйствах. По объемам производства меда край по-прежнему является лидером на Дальнем Востоке и занимает 4-е место в России. Доля Приморья в производстве меда в стране - 6,8%.

И это лишь малая часть того, о чем способна рассказать Всероссийская сельхозперепись. Следующее обследование отрасли пройдет в 2026 году, а в 2021-м состоится микроперепись - выборочное наблюдение, которое охватит не менее 30% респондентов.

Екатерина СЕРГЕЕВА.