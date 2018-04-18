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В воз "Примтеплоэнерго" впрягли старого коня
В КГУП «Примтеплоэнерго», чье тяжелое финансовое положение оказалось в центре внимания после кризиса с поставками топлива в ноябре 2017 года, вернулся один из прежних руководителей. Краевое теплоснабжающее предприятие вновь возглавил Анатолий ПОПОВ, являвшийся его топ-менеджером в 2012-2014 годах.
Приказ о назначении Попова на старую новую должность на минувшей неделе подписал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО по итогам проведенного конкурса на замещение поста гендиректора «Примтеплоэнерго». До этого момента обязанности руководителя исполнял предприниматель из Москвы Александр ШУБЕНКОВ, назначенный первым заместителем гендиректора КГУП в марте. В официальном сообщении краевой администрации особо подчеркивается, что Анатолий Попов обладает более чем 20-летним опытом работы на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Приморья. В КГУП «Примтеплоэнерго» он возвращается с должности генерального директора владивостокского МУПа «Центральный», который выполняет роль муниципальной управляющей компании.
Напомним, что ранее вернуться к руководству «Примтеплоэнерго» пытался еще один бывший топ-менеджер предприятия, Александр ПАТРИН. Но после двух дней работы он покинул КГУП - по официальной версии, в связи с предстоящим конкурсом на замещение должности «постоянного» директора; по неофициальной - экс-директора «не впечатлила» ситуация на краевом предприятии.
Ранее новый руководитель появился у еще одного крупного краевого предприятия - КГУП «Приморский водоканал». По результатам проведенного в марте конкурса краевую структуру возглавил бывший директор муниципального водоканала Уссурийска Олег ТЕРЛЕЕВ.
Добавим, что прежние руководители «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала» - Алена ГРИГОРЬЕВА и Алексей ОСИЮК - продолжают находиться под следствием. При этом подозреваемый в покушении на мошенничество Алексей Осиюк как минимум до 25 мая останется в следственном изоляторе, тогда как Алена Григорьева, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, в марте текущего года была переведена из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Андрей СЕРОВ.
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