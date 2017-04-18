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Владивосток ожидает прихода "принцесс"

18 Апреля 2017, 14:15 | Приморье

Первый лайнер зайдет уже 2 мая

 

По словам экспертов, Владивосток имеет все шансы стать круизной дестинацией – удобное месторасположение и ближайшее соседство со странами АТР дают возможность Приморскому краю перетянуть трехмиллионный туристический поток.  Уже в этом году экскурсионные лайнеры зайдут в порт приморской столицы рекордные 14 раз, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, такое рекордное количество судозаходов не было зафиксировано за всю историю водного туризма региона. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» разработан комплекс мер по обеспечению динамичного развития круизного туризма: ведется работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории, а также модернизация прибрежной инфраструктуры.

Локомотивом круизных заходов во Владивосток выступает южнокорейский туроператор Lotte Tour Development Co. и компания Costa Group Asia. Первую ласточку приморская столица примет уже 2 мая, далее суда будут заходить в порт в июне, июле и сентябре.


 

 

 

 

«Безусловно, мировые операторы заинтересованы в судозаходах во Владивосток. Чем разнообразнее тур, тем больший интерес он вызывает у покупателей. Приморье может предложить множество видов туризма. Мимо наших берегов из Юго-Восточной Азии идет на лайнерах огромное количество туристов, по разным подсчетам, до трех миллионов человек в год. Пока они у нас не останавливаются, и необходимо работать над продвижением приморского турпродукта на мировом рынке», - отмечал замруководителя Ростуризма Роман СКОРЫЙ.


 

На фото: Экскурсионные лайнеры потихоньку становятся визитной карточкой Свободного порта.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: туризм  АТР 



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