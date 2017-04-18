Круизные подходы: есть куда стремиться

Морские круизы приобретают все большую популярность, несмотря на то, что считаются очень дорогостоящими. Такие путешествия привлекают туристов со всего мира, поскольку предлагают им разнообразную программу отдыха и удовольствий. Невзирая на то, что Приморский край имеет все шансы стать интересной точкой в маршруте круизных лайнеров, для закрепления в этой перспективной туристической нише региональной индустрии придется проделать еще много работы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщает департамент туризма Приморского края, развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития туротрасли региона. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» ведется активная работа с мировыми круизными операторами, и как отмечают эксперты отрасли, их заинтересованность в регионе растет с каждым годом.

«Несмотря на то, что количество заходов в наш порт в 2017 году будет рекордным, большинство из них придется на одно судно – Costa Victoria. В прошлом году судов было больше, и можно сказать, что сегодня мы видим немного не ту тенденцию, о которой мечтает туристическая индустрия Приморского края, – отметил Сергей СПИРИН, генеральный директор туристической компании Лаки Турс (Lucky Tours). – Но положительные изменения в круизном туризме нашего региона есть: мировые компании обращают на нас внимание – во Владивосток планируют заходить корейские и китайские судна, проявляют живой интерес и японцы. Конечно, нам есть куда стремиться – например, Багамские острова ежедневно принимают от четырех до шести «принцесс», и приморская столица должна добиваться аналогичных показателей».

Досье «Золотого Рога»: 14-палубный круизный лайнер Costa Victoria был построен в 1996 году и принадлежит компании Costa Cruises. Имеет длину 253 метра и водоизмещение 75 166 тонн. Лайнер способен разместить на борту до 2314 пассажиров в 964 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 820 человек. На его борту работают бары, рестораны, казино, несколько танцполов, фитнес-залы, спа-салон, бассейн, библиотека. Впервые Costa Victoria остановился во Владивостоке в мае 2016 году.

По словам Сергея Спирина, туристический поток, который обеспечивают круизные лайнеры является желанной аудиторией для туротрасли. «Это не приграничные туристы, прибывающие в Приморье с шопинг-целью и практически полностью игнорирующие услуги сферы гостеприимства, – поясняет он. – Путешественники, предпочитающие морские круизы являются качественной аудиторией, и напротив – ориентированы на предложения туристической индустрии. Они с удовольствием посещают объекты показа, ходят в учреждения культуры и пользуются различными туристическими продуктами».

При разработке круиза необходимо учитывать множество факторов. Туроператор с учетом предполагаемых возможностей судовладельца и самого судна должен разработать программу, маршрут и график выполнения круиза, досуговые мероприятия, согласовать с экскурсионными организациями в портах захода круизного судна программы, а также время начала и окончания экскурсионного обслуживания. Именно поэтому для создания успешного круизного тура, способного завлечь в акваторию лайнеры, на берегу необходимо достичь соглашения между туроператорами, экскурсионными службами, владельцами порта, средств питания и размещения. К счастью, это понимание в Приморском крае было достигнуто – так, благодаря дирекции морского вокзала, к встречам зарубежных гостей стали активно привлекаться творческие коллективы, коммерческие и общественные организации, сувенирные лавки и другие участники туристической отрасли.

Существует сотрудничество и в рамках экскурсионной программы для иностранных гостей. В нее вошли учреждения международного уровня – «Мариинский театр», Приморский океанариум, СТК «Приморское кольцо», интегрированный развлекательный курорт «Приморье», картинная галерея, краевая филармония и другие крупные учреждения. По сообщениям департамента туризма Приморского края, огромное количество объектов и структур готовы включиться в экскурсионные маршруты и украсить пребывание гостей на территории Владивостока. В программу показа могут также войти ключевые мероприятия региона, среди которых фестиваль Владивостокской крепости, музыкальный фестиваль «V ROX», международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» и другие события.

По мнению Сергея Спирина, для устойчивого развития круизного туризма потребуется соглашение и между контролирующими органами. «В развитых круизных дестинациях выход на берег и заход на лайнер более 2 тыс. туристов происходит всего за 35-40 минут, и нам необходимо стремиться к этим показателям. Для этого нужно максимально упростить процедуру оформления туристов, что в свою очередь требует слаженной работы таможни, пограничников и пропускных пунктов», – уверен генеральный директор туристической компании.

Отмечают эксперты и необходимость сотрудничества на более глобальном уровне – между регионами Дальнего Востока. Как рассказал Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз», тихоокеанские регионы должны объединиться для того, чтобы представлять совместный продукт на азиатском рынке. По его мнению, тем самым и Приморский, и Камчатский края, и Сахалинская область смогут повысить ценность своих предложений, а мировые круизные компании заинтересуются совместным маршрутом.

На фото: Во Владивосток планируют заходить корейские и китайские судна, проявляют живой интерес и японцы.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.