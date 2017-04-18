"Ролиз" съезжает на Камчатку

Приморье потеряет одного из крупнейших налогоплательщиков

Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья «Ролиз» перебазируется на Камчатку под крыло группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА, долларового миллиардера по версии Bloomberg. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», бывший актив экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА получит название «Ролиз-1» и прописку в Петропавловск-Камчатском вместо Владивостока. Соответственно, Приморье потеряет одного из крупнейших налогоплательщиков.

Отметим, что ООО «Ролиз» (ранее - ЗАО) первенствовало в рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год, а вслед за ним расположился нынешний актив Сергей Дарькина - ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка). В 2016 году НБАМР увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей. У «Ролиза» показатели скромнее, тем не менее темп роста финансового результата 2016 года к 2015 году составил 1,1. При этом средняя зарплата в «Ролизе» в 2016 году по данным статистики составила 238,937 тыс. рублей в месяц при средней зарплате по отрасли в 35,734 тыс. рублей. Кстати, у той же НБАМР средняя зарплата в 2016 году составила 84,478 тыс. рублей.

Досье «Золотого Рога»: В состав группы «Норебо», представляющей собой вертикально интегрированный рыбопромышленный холдинг, входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга. Список рыбопромысловых компаний, входящих в группу, насчитывает 12 юрлиц, в том числе АО «Акрос» (Петропавловск-Камчатский), ООО «Ролиз», ООО «Магадантралфлот» (Магадан), ЗАО «Сахалинг Лизинг Флот, АО «Карат-1», ПАО «Мурманский траловый флот», АО «Рыбпроминвест», ОАО «Карельские морепродукты» и др.

На данный момент владельцем ООО «Ролиз» является АО «Норебо Холдинг», зарегистрированное в 2007 года в Мурманске. Среди учредителей «Норебо Холдинг» числятся Виталий Орлов (19% капитала) и Валерий ЦУКАНОВ (6%). Управляющей компанией «Норебо Холдинг» выступает ООО «УК Норебо», полностью принадлежащее Виталию Орлову. АО «Норебо Холдинг» принадлежит по 100% капитала ООО «Терминал Сероглазка» и ООО «Ямсы» (оба-Петропавловск-Камчатский).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», АО «Норебо Холдинг» в феврале 2017 года учредило во Владивостоке АО «Норебо Азия» (Владивосток), генеральным директором которого назначен Андрей ОВЧИННИКОВ, бывший гендиректор ООО «Ролиз» (ранее - ЗАО), ООО «Восточный берег» и ЗАО «Порт-Диомид» (все - Владивосток). ООО «Ролиз» в свою очередь является единственным учредителем ЗАО «Ролиз Трейд» и ЗАО «Курортстройсервис» (управляет гостиницей «Союз-Ролиз»).

16 января 2017 года единственным участником ООО «Ролиз» в лице АО «Норебо Холдинг» было принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации ООО «Ролиз-1» с регистрацией компании в г. Петропавловск-Камчатский. Генеральным директором выделяемого ООО назначен Александр ИСАКОВ, он же генеральный директор АО «Акрос» и ООО «Магадантралфлот».

Досье «Золотого Рога»: Основными акционерами АО «Акрос» на данный момент являются бывший гендиректор этой компании Валерий ВОРОБЬЕВ (25,99%) и Михаил МУЛЛЯР (25,65%). По итогам 2015 года «Акрос» получил чистый убыток по РСБУ в размере 551,249 млн рублей.

«Переезд («Ролиза» - «Золотой Рой») проводится в рамках постепенного процесса консолидации и повышения эффективности системы управления предприятий группы «Норебо». Например, нет смысла держать бухгалтерию в двух разных местах, если можно разместить ее в одном месте. Аналогично мы работаем и в Мурманске: все рыбопромысловые компании находятся в одном месте, а их управленцы – в одном офисе. Это позволяет создать единую систему управления, облегчает внедрение общих корпоративных стандартов», - сообщил Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ.

Камчатка, с точки зрения руководства холдинга, для размещения рыбопромысловых мощностей более выгодна, чем Приморье, поскольку расположена ближе к основным районам промысла.

«Норебо Холдинг» сейчас активно развивает на Камчатке свой терминал «Сероглазка», который будет заниматься обработкой уловов. На базе флота АО «Акрос» в Петропавловск-Камчатском будет размещен транспортно-логистический центр.

Территория базы, включающая в себя причальные стенки протяженностью 1,5 тыс. метров и складскую инфраструктуру, была передана в доверительное управление ООО «Терминал «Сероглазка» (единственным учредителем является АО «Норебо холдинг» – «ЗР») в целях реализации инвестиционного проекта по созданию в Камчатском крае рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов.

«Это достаточно большой проект, терминал будет заниматься обслуживанием судов, перевалкой и хранением грузов и т. д. Мы планируем там строительство новых холодильных мощностей и другой инфраструктуры. Нам проще и дешевле использовать свой терминал для обработки уловов с тем, чтобы отправлять их уже в рефконтейнерах, а не рефрижераторными судами. Кроме этого, там мы планируем открыть новое административное здание – современное, комфортное. Ожидаем, что концентрация управленцев в одном месте улучшит их взаимодействие и тем самым повысит эффективность их труда», - пояснял Сергей Сенников.

«В наших планах создать второй по объемам перевалки контейнерных грузов порт на Камчатке (после Петропавловск-Камчатского морского торгового порта – «ЗР»). В перспективе компания планирует создать альтернативу портам Приморья. Основными направлениями деятельности транспортно-логистического центра будут хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку камчатской рыбопродукции для дальнейшей отправки на российский рынок, минуя иностранные порты», - заявлял гендиректор ООО «Терминал "Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР.

«Терминал «Сероглазка» планирует инвестировать в создание терминала 709 млн рублей. Проект будет реализован в рамках Свободного порта в Камчатском крае, резидентом которого стало ООО.

По предварительным оценкам, суммарный годовой оборот рефгрузов в порту будет превышать 300 тыс. тонн. Наряду с рыбопромысловым флотом, «Терминал "Сероглазка» планирует обслуживание торговых судов и судов общего назначения.

В рамках проекта запланировано строительство холодильного комплекса проектной мощностью 15 тыс. тонн единовременного хранения, а также причальных сооружений, рефрижераторных площадок и складского комплекса. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Что касается Приморья, то место «Ролиза» во Владивостоке займет АО «Норебо Азия». Работа этой компании, по словам Сергея Сенникова, позволит избежать масштабных сокращений.

«У нас и так административно-управленческий аппарат не очень большой, - отметил представитель «УК Норебо». - Что же касается тех, кто работает непосредственно в море, то им сокращения и вовсе не грозят, на них переезд никак не повлияет».

Напомним, что сегодня крупнейшим игроком в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока является «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). В ее состав входят такие компании, как ОАО «ТУРНИФ» (РРПК принадлежит 75,75%, ЗАО «Интрарос» – 24,25), ЗАО «Интрарос» (обе – Приморский край), ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба» (обе – Хабаровский край), ООО «Имлан» и ООО «Пелагиаль» (обе – Камчатский край). В совокупности РРПК, по данным Росрыболовства, владеет около 14,5% общероссийских квот по добыче минтая, что делает компанию крупнейшим добытчиком этой ценной рыбы, а также около 10% квот по тихоокеанской сельди.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», РРПК уже увеличила да 100% долю в ООО «Востокрыбпром» и близка к приобретению ООО «ДМП-РМ», созданного в марте 2014 года в результате реорганизации ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт». «ДМП-РМ» владеет квотами на вылов ежегодно 61 тыс. тонн минтая и свыше 21 тыс. тонн тихоокеанской сельди. В случае успешного завершения сделки РРПК может серьезно нарастить свой «квотный банк».

Досье «Золотого Рога»: «Русская рыбопромышленная компания» (ранее «Русское море-Добыча») основана в 2011 году. Основными владельцами компании являются Максим ВОРОБЬЕВ (44,7%) и зять Геннадия ТИМЧЕНКО Глеб ФРАНК (40,55%). Еще 5,48% принадлежит генеральному директору РРПК Андрею ТЕТЕРКИНУ. В 2013 году «Русское море-Добыча» приобрела приморские рыбодобывающие компании «ТУРНИФ» и «Интрарос» примерно за $350 млн. В 2013 году выкупила хабаровскийе «Совгаваньрыбу» и «Востокрыбпром» за $190 млн. В 2016 году РРПК увеличила добычу рыбы про сравнению с 2015 годом на 22%, до 280,2 тыс. тонн. В частности, вылов минтая составил 222,5 тыс. тонн, сельди - 44,7 тыс. тонн, лемонемы - 6,1 тыс. тонн. В начале 2016 года компания также объявила о планах по строительству шести новых крупнотоннажных траулеров. В настоящее время РРПК ведет переговоры с верфями о начале строительства.

ДОСЬЕ «Золотого Рога»: Кто такой Виталий Орлов. Виталий Орлов родился в 1965 году в Мурманске. В 1991 году окончил Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола по специальности «судовождение». Спустя два года начал работать в мурманском представительстве шведской компании Scansea International, а с 1996 года - в норвежском представительстве Scansea International. В 1997 году вместе с партнером Магнусом Ротом Орлов основал предприятие Ocean Trawlers. К 2001 году Ocean Trawlers стал крупнейшим продавцом трески в Норвегии. «Норебо» попала под контроль Орлова в 2016 году, сообщает агентство: один из его партнеров, Магнус Рот, продал свою долю, а второй, Александр ТУГУШЕВ, «был обвинен за попытку вымогательства» 33% акций компании стоимостью 5 млрд рублей.

На фото: Сети «Ролиза» будут переброшены из Владивостока на Камчатку.

Олег КЛИМЕНКО. Фото из архива.