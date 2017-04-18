Владимир Путин дал правительству ряд поручений, направленных на снижение административных барьеров при подключении строящихся объектов к инженерным сетям», но это видимо не касается Приморского края и местных чиновников

В материалах «Нужно ли Приморью доступное жилье» (Деловая газета «Золотой Рог» №12 от 28 марта 2017 года) и «Кризис строительства существует только в головах приморских чиновников» (№13 от 4 апреля 2017 года) рассказывалось о трудном выборе, перед которым встало руководство хорошо известной в Приморье строительной компании АО «Строитель». 2 марта состоялось заседание совета директоров компании, которое приняло нелегкое решение - временно прекратить строительство столь нужно приморцам жилья. И основная причина этому в том, что несмотря на поручения Федерального центра, на месте административные барьеры остаются главным препятствием в работе строителей.

Напомним, председатель АО «Строитель» Виктор КРИВУЛИН в опубликованном нами докладе поставил директорат предприятия перед выбором:

«У меня есть два предложения, которые я предлагаю обсудить.

Первое - мы поступаемся своими жизненными принципами и начинаем безропотно платить коррупционные издержки, которые потом перекладываем на плечи наших покупателей, включая все затраты в стоимость квадратного метра жилой площади.

Или, второе: до тех пор, пока не будет наведен порядок в строительной отрасли Приморья и строго не накажут виновных в срыве выполнения указов президента России, связанных с развитием и поддержкой массового жилищного строительства, - прекратить строительство жилья на территории края».

В ходе обсуждения и голосования выяснилось, что второй вариант поддерживается единогласно.

Свою позицию сегодняшний состав директората АО «Строитель» выразил дословно так:

Геннадий КАРАПЧУКОВ:

- Учитывая особо опасные результаты от деятельности чиновников, необходимо придать этому явлению особый статус – ввести понятие «обманутый застройщик».

Алексей КРИВУЛИН:

- Поддерживаю вариант приостановки деятельности до урегулирования вопросов взаимодействия бизнеса и власти.

Олег СКУБА:

- Присоединяюсь к каждому слову докладчика. Видимо, другие застройщики платят, и поэтому у них другой путь строительства. Предлагаю осветить сложившуюся ситуацию в строительной отрасли в СМИ. Поддерживаю второй вариант с обязательной публикацией наших действий. Через полпредство, АСИ, Минстрой – озвучить проблемы в так называемом сопровождении чиновниками строительства в Приморье.

Исходя из сегодняшних реалий, хотелось бы, чтобы чиновники были соратниками и помощниками в нашем нелегком деле, а не противоборствовали тем немногим предприятиям, которые сегодня производят материальные ценности.

Предлагаю с целью недопущения подобного отношения к предприятиям, создать в крае комиссию по чрезвычайным ситуациям, и поручить ей рассматривать: не вредят ли принимаемые чиновниками решения развитию строительного комплекса Приморского края – не только со стороны закона, но и со стороны нравственности и профессионализма.

Если сегодня посчитать, сколько нам и краю чиновники навредили, то за десять лет это не меньше 156 миллиардов.

Светлана ГОРОХОВСКАЯ:

– Согласна с докладом. Первое – не годится. Второе – приостановить. Законсервировать – это затратно. Нужно определить конкретный срок – месяц, два. Надо сдать построенные объекты и на этом закончить строительство домов. Если потеряем профессионалов своего дела, то трудно будет возобновить. В то же время считаю целесообразным – не начинать новое строительство жилых домов, если нет уверенности в том, что они будут сданы в установленный срок. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, это приводит к огромной социальной напряженности среди населения. И это недопустимо.

Проголосовав за остановку работы предприятия, совет директоров АО «Строитель» так сформулировал свое решение: «До тех пор пока не будет наведен порядок в строительной отрасли края и строго не накажут виновных в саботировании указов президента, связанных с развитием и поддержкой массового жилищного строительства, прекратить строительство жилья на территории края, не плодить несданные объекты, и тем самым не увеличивать социальную напряженность общества. Остановить производство строительных материалов, законсервировать технику и поставить на ответственное хранение. Проектной группе прекратить изыскательские работы, свернуть проектирование микрорайонов в районе ул. Каштановой, Светлогорской, Зейской, Кипарисовой. Выйти на губернатора с предложением: о создании под его руководством координационного Совета с участием ФСБ, прокуратуры, Инспекции РСН и КДС, полиции, судебных органов и всех проверяющих структур с целью недопущения противоправных фактов, тормозящих строительство в любых проявлениях. И – создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, что, по сути, может явиться примером для всех потенциальных инвесторов, как в Приморье, так и за его пределами. Опубликовать в СМИ решение данного совещания».

Совет директоров также высказался за наказ депутатам Госдумы от Приморского края с тем, чтобы они выступили с инициативой принятия федерального «Закона об обманутом дольщике», который бы защитил застройщиков от произвола, царящего на строительном рынке. Руководящий состав АО «Строитель» готов принять участие в работе над текстом проекта этого Закона и при его принятии – содействовать его исполнению в Приморском крае.

Ознакомиться с информацией и официальными ответами государственных органов и ведомств, подтверждающими незаконность решений руководителей краевых сетевых организаций можно на сайте компании АО «Строитель» http://www.dvsk.ru/ Они свидетельствуют об обоснованности принятого советом директоров решения. Это:

- общая информация о подключении новых жилых домов к теплу и воде;

- по воде – протест прокуратуры, предписание по отмене администрацией тарифов на подключение, иск в суд на необоснованные тарифы, решение районного суда и определение краевого;

- по подключению к теплу – представление прокуратуры во ВПЭС и письмо Минэнерго





Несмотря на препоны чиновников, жилые дома на ул. Кипарисовой и Зейской будут сданы в срок.

Виктор КУДИНОВ. Фото из архива.

P.S. В АО «Строитель» заверили, что сегодняшняя конфликтная ситуация между этим предприятием и чиновниками государственных и ведомственных структур, осуществляющими сопровождение строительства, не должна помешать сдаче жилых домов на ул. Кипарисовой и Зейской. Люди, которые долгое время ждут новоселья, в этом году смогут получить ключи от 400 квартир, и это станет для них долгожданным праздником.