Приморцы распробовали "Чистую воду"

Технические нововведения помогли улучшить качество воды из-под крана

Уже несколько лет в Приморском крае реализуется программа «Чистая вода», цель которого – улучшить состояние систем водоснабжения приморских городов и сёл. В крупных городах Приморья, где исполнителем мероприятий по «Чистой воде» стало КГУП «Приморский водоканал», проблем с качеством питьевой воды нет уже сейчас. Однако для того, чтобы обеспечить водой, соответствующей стандартам, остальные муниципалитеты края, необходимо продолжение программы и после 2017 года.

«Примводоканал»: качество без опасных реагентов

Общеизвестно, что питьевая вода должна быть безопасной в санитарно-эпидемиологическом отношении. Поэтому в водопроводных сетях, перед подачей населению, ее обеззараживают. В большинстве регионов РФ чаще всего – жидким хлором. Но есть более экологичный способ – использовать гипохлорит натрия, для приготовления которого необходимо всего три ингредиента: соль, вода и электроэнергия. В подразделениях «Примводоканала» - на Богатинском и Седанкинском водохранилищах, от применения жидкого хлора отказались несколько лет назад. А в 2016 году на предприятии была разработана и принята к исполнению «Программа технологического перевооружения водопроводных очистных сооружений Артемовского гидроузла КГУП «Приморский водоканал», которая позволит в ближайшее время полностью уйти от использования жидкого хлора и применять только гипохлорит.

Как подчеркивают в КГУП, внедрение новой технологии позволит улучшить качество воды за счет снижения содержания хлорорганических соединений, уйти от перевозки, хранения и применения опасного жидкого хлора, увеличить срок службы технологического оборудования за счет снижения скорости коррозии.

Кроме того, питьевая вода перед подачей потребителям обеззараживается ультрафиолетом, который уничтожает практически все виды возбудителей инфекционных заболеваний, попавших в воду. На водопроводных очистных сооружениях в качестве материалов для очистки воды применяются новые современные реагенты, ускоряющие и улучшающие процесс очистки.

- Качество воды на юге Приморья не вызывает у нас опасений. Поверхностные источники воды, в том числе самый большой источник – Артемовский гидроузел, обеспечивают достаточно чистую воду. Такая вода по своим показателям гораздо лучше, чем большинство подземных источников, - комментирует генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Алексей ОСИЮК. – Железо в ней появляется лишь после того, как взятая из водохранилища вода проходит по трубам – зачастую мелкого диаметра, которые имеют ржавчину. В таких случаях мы дообрабатываем воду уже в городе – если видим, что она по содержанию железа близка к предельным показателям. В итоге вода, которая доходит до конечного потребителя, соответствует всем требованиям санитарных норм и правил.

Положительно влияет на качество воды установка современных задвижек, а главное, прокладываются новые трубы из полимерных материалов, которые не поддаются коррозии и служат более 50 лет. А для Пушкинской депрессии, которая должна обеспечить водой ТОР «Надеждинская» и повысить надежность водоснабжения всего юга Приморья, предусмотрено строительство станции водоочистки и водоподготовки мощностью 30 тысяч кубометров в сутки.

Контролировать качество воды, подаваемой потребителям юга Приморья КГУП «Примводоканал», позволяет Центральная лаборатория, которая в 2016 году получила государственный аттестат. Этот документ дает возможность проводить анализы воды, которые будут приняты как безусловные. Кроме того, на каждой площадке водных очистных сооружений работают производственные лаборатории, которые осуществляют ежедневный контроль качества воды на всех этапах ее очистки – от водохранилища до выхода с очистных сооружений перед подачей в распределительные сети водопровода. Для каждой лаборатории разработана программа контроля, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Чистота требует продолжения

Тем не менее, для многих населенных пунктов Приморья, где водоснабжение обеспечивается за счет подземных источников, актуальной проблемой остается высокое содержание железа в питьевой воде. Существующие станции обезжелезивания, построенные еще в советские годы, как правило, нуждаются в модернизации и увеличении мощности, а сети – в замене. Самостоятельно муниципальным образованиям решить данные вопросы было не под силу, поэтому получение софинансирования по программе «Чистая вода» стала для них отличным шансом.

В конце марта губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал постановление о распределении субсидий из краевого бюджета муниципалитетам края на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства региона. На реконструкцию систем водоснабжения в Приморье направят почти 270 млн рублей. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, более 56 млн рублей из этой суммы запланировано на капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации, свыше 211 млн рублей направят на проектирование, строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры городов и районов края.

В частности, планируется выполнить капитальные ремонт и реконструкцию систем канализации и очистных сооружений сел Анучинского, Михайловского, Партизанского, Пограничного, Надеждинского, Яковлевского районов, Артемовского городского округа, ремонт очистных сооружений села Анучино. Также будут отремонтированы старые и проложены новые водопроводные сети в Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хасанском, Хорольском, Шкотовском, Черниговском районах. В рамках модернизации установят новое насосное оборудование, приведут в порядок водозаборные скважины, построят новые очистные сооружения.

За поддержкой в Федерацию

Поскольку в 2017 году действие федеральной и краевой программ «Чистая вода» должно завершиться, в январе депутаты Законодательного Собрания Приморья поддержали предложение своих коллег из Карелии, которые подняли вопрос о продолжении актуальной для многих районов Приморья федеральной программы «Чистая вода» до 2020 года и ее софинансирования из федерального бюджета. По мнению законодателей, в условиях ограниченных финансовых ресурсов модернизацию систем водоснабжения и водоотведения без бюджетного финансирования осуществить невозможно.

«Вопрос актуален для приханкайских районов, Кавалерово и других территорий, пострадавших от тайфунов. Для решения проблем с чистой питьевой водой мы хотим заручиться поддержкой Федерации», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Евгений ЗОТОВ.

Досье «Золотого Рога»: Задачами подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» являются: повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и сокращение непроизводительных расходов воды; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет более 3,2 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей должны составить федеральные субсидии.

Александр САЛКОВ.