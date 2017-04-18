Текущий и капитальный ремонт МКД: в чем отличия?

Собственники жилья далеко не всегда понимают различие между текущим и капитальным ремонтом. Между тем, это два мероприятия с совершенно разным перечнем работ, механизмом финансирования и реализации.

Основное различие между текущим и капитальном ремонтом состоит в степени восстановления ремонтируемого ресурса (системы) в результате проведенного ремонта и в удельном весе заменяемых элементов. Текущий ремонт – время от времени выполняющиеся работы по полному восстановлению или замене составных частей и устройств либо работы по частичному восстановлению и замене основных конструкций и механизмов.

Капитальный ремонт – это полная замена инженерных сетей либо строительных конструкций здания или части здания. При этом причиной текущего ремонта является устранение внешних дефектов и предотвращение ухудшения ситуации, то капитальный ремонт делают, когда здание подверглось износу и больше не выполняет своих функций. При капитальном ремонте конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома, что определено федеральным законом №185, осуществляется замена не менее 50% каждой конструкции.

Выделяют текущий ремонт двух видов: планово-предупредительный, выполняемый с установленной периодичностью для обеспечения нормальной технической эксплуатации общего имущества в МКД, а также внеплановый (непредвиденный), выполняемый, как правило, в срочном порядке в период между плановыми ремонтами для исправления случайных повреждений и недостатков, которые не были обнаружены и устранены при текущем планово-предупредительном ремонте, или возникли после его выполнения.

Плановый текущий ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме проводится на основании решения общего собрания собственников помещений. Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ в рамках текущего ремонта, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.

Для проведения капитального ремонта также необходимо проведение общего собрания собственников после получения от регионального оператора предложения о проведении капитального ремонта в соответствующем году. Собственники должны принять решение по следующим вопросам: перечень работ по капитальному ремонту, смета расходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники финансирования капитального ремонта. Для того чтобы изменить вид работ, необходимо на общем собрании собственников принять решение о проведении необходимого вида работ и направить копию указанного решения в адрес администрации своего муниципального образования.

Работы по текущему ремонту осуществляются за счет средств, собранных управляющей организацией в составе платы за текущий ремонт и содержание жилья по графе «текущий ремонт». Что касается капитального ремонта, то он осуществляется за счет взносов граждан, юрлиц и органов власти за принадлежащие им помещения. Размер взноса исчисляется исходя из площади помещения и тарифа, который устанавливается раз в несколько лет (в настоящее время в Приморье он составляет 7,1 рубля за кв.м.). При этом можно как платить в «общий котел», так и на специальный счет МКД – правда, в последнем случае проведение капремонта возможно только за счет взносов, уплаченных жильцами данного МКД.

Виды работ, выполняемые в рамках текущего и капитального ремонта в многоквартирных домах*

Текущий ремонт

1. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов

в подвалы.

2. Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных

и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы: замена, восстановление отдельных участков.

9. Печи и очаги: работы по устранению неисправностей.

10. Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14. Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

15. Мусоропроводы: восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

Капитальный ремонт

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

3. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, замена плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю.

4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

5. Ремонт фасада.

6. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

7. Разработка проектно-сметной, сметной документации, в том числе проверка правильности применения расценок в сметной документации.

8. Осуществление строительного контроля.

9. Проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

*Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме оговорен в ст. 19 краевого закона «О Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края». Капремонт МКД является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, утвержден постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170.

Александр САЛКОВ.