Разделяй и перерабатывай

Селективный сбор мусора в Приморье приживается с трудом

Даже на улицах Владивостока, не говоря уже об остальных приморских городах, пока еще мало приспособлений для сбора отдельных видов мусора – бумаги, стекла, пластика. Главная причина трудностей при внедрении селективного сбора отходов – неразвитость вторичной переработки сырья и чрезмерная зарегулированность этой сферы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка входят в число приоритетных направлений комплексной инновационной системы управления отходами, которая в настоящее время внедряется в крае. При разумном подходе развитие селективного сбора мусора будет содействовать не только улучшению экологии, но и формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Нет переработки – нет селекции

Владивосток считается одним из передовых городов в России по селективному сбору отходов. Уже несколько лет в столице Приморья действуют три экологических проекта по раздельному сбору мусора: «Возьми пластик в оборот» (отходы пластика), «Утилизируй правильно» (отработанные ртутные лампы и элементы питания) и «Принеси пользу своему городу» (отходы стекла, стеклотара). В рамках проектов, начиная с августа 2013 года вблизи домов планомерно устанавливаются контейнеры для раздельного сбора – всего в городе появилось около 350 объектов для раздельного сбора отходов. Только в 2014 году было отдельно собрано 2,5 тысяч кубометров пластика, 140 тонн стекла, более 8 тысяч ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек. В минувшем году в рамках этих проектов получили более 195 тонн отходов стекла и стеклотары, свыше 3 тыс. кубометров пластика, более 11 тыс. штук отработанных ртутных ламп, 45 кг элементов электропитания и 35 градусников. С начала 2017 года в рамках проекта «Утилизируй правильно» в разных районах города было установлено еще более 10 новых экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

В начале учебного года 2016-2017 годов администрация города предложила принять участие в проекте по селективному сбору отходов «Возьми пластик в оборот!» муниципальным школам. Всего в проекте было задействовано 15 школ, а общее количество установленных в городе специальных мусорных емкостей для пластика превысило 135 штук. Однако к началу 2017 года компании, которые отвечали за вывоз и переработку пластика и стекла, по экономическим причинам прекратили обслуживание установленных на улицах Владивостока контейнеров. При этом компания «ПримВторСтекло» намеревалась забрать с придомовых территорий свои контейнеры для сбора стекла, а желтые модули-пирамидки для пластика, которые устанавливала компания «Гранула Z», остались на улицах, но вывозить отходы из них некому. Сегодня муниципальное управление охраны окружающей среды и природопользования ищет новую организацию, которая возьмет на себя сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с новых; а также транспортировку и переработку макулатуры, стекла, пластика, алюминиевых банок.

- Причина сворачивания экологических проектов кроется в отсутствии спроса. Схема раздельного сбора отдельных видов мусора не может работать «по команде» - нужны производства, которые займутся переработкой вторичного сырья. К сожалению, сегодня в Приморье заниматься такой деятельностью невыгодно, а продажа того же пластика в Китай нерентабельна из-за высоких таможенных платежей, - объясняет заместитель директора управляющей компании «Трудовое» Николай ГОЛОЯД. – Поэтому мне видится только один выход: стимулировать переработку мусора, чтобы она была экономически эффективной. Тогда раздельный сбор мусора станет выгодным.

Ранее аналогичную точку зрения Деловой газете «Золотой Рог» высказывали представители компаний, занимавшихся сбором стекла и пластика во Владивостоке (материал «Вторая жизнь городского мусора», №12 от 28.03.2017 года). В то же время, по их мнению, необходимы и усилия со стороны управляющих компаний города, которые сегодня отказываются нести дополнительные расходы на приобретение и установку контейнеров для селективного сбора мусора. Однако пока управляющие компании несут затраты за факт вывоза отходов, а не за его объем, поэтому им выгоднее заплатить раз в год штраф за неисполнение закона, чем что-то делать для организации раздельного сбора.

Добавим, что в 2013 году в России была утверждена Комплексная стратегия обращения с бытовыми отходами. Ее главная цель – вовлечение компонентов, содержащихся в отходах в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных товаров, изделий, продукции или для получения энергии. После этого было возвращено лицензирование полного цикла обращения с отходами, то есть все предприятия, которые используют вторичные отходы как сырье для своего основного вида деятельности (производства бумаги, картона, переплавки металла, производства стеклянных изделий, производства пластмассовых изделий), теперь обязаны получать дополнительную лицензию на обращение с отходами. Логично, что в такой ситуации многим предприятиям проще вовсе не использовать в своих производственных процессах вторичное сырье, чем получать новую лицензию. Хотя в развитых странах ситуация ровно обратная: в той же Японии вторичная переработка сырья возведена едва ли не в ранг национального приоритета.

Досье «Золотого Рога»: Быстрее всего в естественной среде распадаются помет животных (до 10 дней) и пищевые отходы (от 10 дней до 1 месяца). Банановая кожура разложится за 3-4 недели, а вот апельсиновая может лежать до 6 месяцев. Срок распада обычной картонной коробки составит 1 год, бумаги – 2 года, одежды из натуральных тканей – 2-3 года, синтетики – до 40 лет. Выброшенный окурок продолжит «жить» еще 10 лет, жевательная резинка – не менее 30 лет, пенопластовый стакан – 50 лет, жестяная банка – до 90 лет. Свыше 100 лет будут разлагаться резиновые покрышки, пластиковые бутылки, полиэтилен, одноразовые подгузники, алюминиевые банки (около 500 лет) и стекло (более 1000 лет).

Разделение начинается с… ведра

Сегодня в интернете не проблема найти карту пунктов приема вторичного сырья в своем городе. Например, с адресами таких пунктов в краевой столице можно ознакомиться на интерактивной карте в разделе «Селективный сбор мусора» на сайте администрации Владивостока. Кроме того, многие компании, специализирующиеся на вывозе «особых» отходов, имеют собственные сайты, где указаны подробные расценки. Но, как и в случае, с вывозом бытовых отходов из частного сектора, обеспечить раздельный сбор мусора трудно, если не разъяснить его важность гражданам.

- К сожалению, наше общество пока плохо готово к раздельному сбору мусора. Разделять разные виды отходов нужно, начиная с собственной квартиры, но на практике все отходы складываются в одно мусорное ведро. Необходима колоссальная разъяснительная работа, начиная со школы, - считает заместитель председателя комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Людмила ТАРАН.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, охват мероприятиями экологического просвещения и образования в 2016 году составил 11,5 тысяч человек из 64 учебных заведений города. Было проведено 80 экологических уроков в школах, 40 тематических экскурсий на экологические предприятия города, три экологические акции по раздельному сбору отходов, три районные и одна городская экологические игры с участием 40 школ, четыре экологических турнира «Что? Где? Когда?» с участием 45 команд из 40 образовательных учреждений города, а также двухдневная молодежная тематическая конференция «Решение экологических вопросов Владивостока – от теории к практике» с участием 200 человек. Итоги экологического просвещения и образования населения в 2016 году были подведены на торжественном мероприятии «ЭКОШОУ-2016», на котором были вручены подарки победителям и наиболее активным участникам мероприятий.

Отдельно следует сказать о проблеме крупногабаритного мусора – в основном старой мебели, которую граждане привыкли складировать возле мусорных контейнеров возле своего дома.

- По закону, вывоз крупногабаритного и строительного мусора не входит в тариф управляющих компаний по содержанию жилья. В теории собственник должен самостоятельно нанять машину, которая вывезет мусор на полигон, но, как и в случае с селективным сбором мусора, сознательность просыпается далеко не у всех, - говорит Людмила Таран.

КСТАТИ

«Спецзавод №1» вне конкуренции

На сегодняшний день единственным предприятием на территории Владивостока, осуществляющим комплексную утилизацию крупногабаритных, строительных, древесных и твердых бытовых отходов, как от жилищного фонда, так и от предприятий города является МУПВ «Спецзавод №1».

Технических возможностей спецзавода хватает для утилизации всего объема образующихся на территории города ТБО, древесных отходов, а также крупногабаритного и строительного мусора.

Для утилизации крупногабаритных и строительных отходов используется приобретенный предприятием мобильный дробильный комплекс. Услуги физическим и юридическим лицам по приему и утилизации картона, твердых бытовых отходов (мусора) по разовым заявкам на мусоросжигательном заводе и по приему картона, твердых бытовых отходов, древесных отходов, крупногабаритного мусора и строительного мусора на мусороперерабатывающем комплексе на ул. Холмистой,1 доступны для всех групп потребителей, за исключением организаций, у которых сбор и транспортирование твердых бытовых отходов (аналогичная деятельность) является основным видом деятельности.

На фото: Владивосток считается одним из передовых городов в России по селективному сбору отходов.

Александр САЛКОВ. Фото автора.