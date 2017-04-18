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Во Владивостоке первая дальневосточная IT-неделя объединит три форума

18 Апреля 2017, 10:59 | Приморье

С 19 по 21 апреля Ассоциация отрасли информационных технологий Азиатско-Тихоокеанского региона проведет первую дальневосточную IT-неделю, в рамках которой состоятся Промышленный, Финансовый и Медицинский форумы. Они пройдут на базе крупнейших на Дальнем Востоке университетов ДВФУ и ТГМУ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках Дальневосточной IT-недели выступят эксперты в области IT из ДФО и центральной части России. В формате телемоста с докладами перед участниками форума выступят руководители крупных российских компаний. Среди спикеров форума эксперты из Санкт-Петербурга, представляющих компании Luxms, KPMG, Диасофт платформа, ООО «Умная среда», ИНЭСИС, Банк «Александровский», Atsearch,  руководители дальневосточных представительств компаний Softline, РТ Лабс, Huawei.

В повестке дня форума такие темы, как визуальный управленческий контроль, эффективное применение облачных сервисов, управление информационными системами и информационная безопасность, цифровая трансформация предприятия, аналитика данных и др.

Во время кофе-брейков участники форума смогут обменяться опытом, пообщаться напрямую с руководителями ИТ и бизнес подразделений производственных и финансовых компаний ДФО, производителями отраслевых ИТ решений, интеграторами, завязать новые деловые знакомства, которые позволят существенно повысить эффективность бизнеса.

Также для наглядной презентации работающего отраслевого IT продукта в рамках форума будет организована зона демонстрации IT-решений.

Вход свободный.

Дополнительную информацию о Дальневосточной IT неделе можно получить на сайте организатора http://it-association.com/events/, а также по тел. 8 (924) 230-09-40,  e-mail: markeing@it-association.com

Досье "Золотого Рога": Ассоциация отрасли информационных технологий Азиатско-Тихоокеанского региона была создана и официально зарегистрирована в сентябре 2016 года. Основными целями Ассоциации являются повышение качества ИТ образования в интересах работодателей, помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИТ для предприятий ДФО. Ассоциация выстраивает эффективное взаимодействие между структурами, занимающимися подготовкой кадров, научными и проектными организациями и работодателями. Формирует конкретные инициативы, исходящие от реального сектора экономики, направленные на развитие ИТ-индустрии в целом. Организует взаимодействия компаний и учреждений ДФО с представителями стран АТР в области информатизации, что будет способствовать интеграции России в коммуникационную сферу АТР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ДВФУ  АТР  it 



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