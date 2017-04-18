С салфеткой наперевес

Список «горячих» вакансий сферы обслуживания возглавляют официанты и горничные

Кадровый голод в индустрии гостеприимства уже давно приобрел глобальные масштабы – практически в каждой стране мира турбизнес сталкивается с нехваткой рабочих рук. Несмотря на то, что пути решения этой проблемы владельцы заведений ищут самостоятельно, мировой опыт гигантов туриндустрии показывает, что существует и универсальный рецепт.

Какие полезные экономические модели можно извлечь из мировой практики, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Роман ИВАНИЩЕВ, член Общественного экспертного совета по развитию туризма и Общественного совета предпринимателей Приморья, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров.

Неисчерпаемый трудовой ресурс

– Роман Сергеевич, во многих профессиональных сферах основной кузницей кадров выступают университеты. Что могут предложить учебные заведения Приморского края региональной туристической индустрии?

– В рамках нашей системы образования есть два основных университета, которые обзавелись профильными кафедрами и институтами и выпускающие специалистов для сферы гостеприимства – это ВГУЭС и ДВФУ. Здесь готовят кадры для туристических компаний, гостиничного дела и ресторанного бизнеса. Но, несмотря на то, что уровень образования у выпускников этих специальностей достаточно высок, они получают общие знания. Основной же кузницей специалистов становятся внутренние школы больших компаний туристической индустрии, которые ведут подготовку людей по своим стандартам. В рамках этого обучения молодой сотрудник перепрофилируется под конкретную компанию, и только после этого выпускается в рабочее поле. Такую практику подготовки персонала внедряют все крупные заведения Владивостока: Zuma, Tokyo, Azimut.

– Долгое время работа в сфере гостеприимства не могла закрепиться в сознании общества, как престижная, поэтому и воспринималась исключительно как временная подработка. Избавилась ли современная молодежь от этого стереотипа?

– Безусловно, менталитет молодых сотрудников изменился, и работу в сфере гостеприимства сегодня рассматривают как постоянную. Свой весомый вклад в это отношение внесли крупные заведения, которые предоставляют не только комфортные условия, но и хорошие чаевые (из них и состоит львиная доля доходов линейного персонала). Такие компании удерживают людей на месте и могут формировать постоянный коллектив, избегая высокой текучки. А вот заведения с невнятной концепцией и контингентом гостей, не настроенным оставлять щедрые чаевые сталкиваются с постоянно обновляющимся персоналом. Поэтому, несмотря на изменившееся общественное мнение, позволить себе критический отбор сотрудников могут лишь крупные заведения. Все остальные в данный момент держат табличку: «Требуется».

– Настроена ли индустрия гостеприимства Приморья привлекать на работу не только молодых сотрудников в лице студентов, но и более широкие слои населения?

– В других странах в сфере гостеприимства существует уже сформированная традиция – привлекать временный персонал, например, на один вечер. И в этом случае подработать может не только студент, но и домохозяйка, и человек с любой специальностью, которому требуется дополнительный заработок. Заведения находят таких работников через аутсорсинговые службы, которые берут процесс распределения почасового персонала на себя. Такая практика помогает закрыть кадровый вопрос в пиковые моменты работы компании: например, когда в вечерние часы наплыв гостей требует привлечения дополнительных рабочих рук. В Москве этот опыт переняли некоторые заведения, которые тоже внедряют данную систему работу.

К сожалению, во Владивостоке подобная практика не распространена. Возможно, это связано с тем, что у нас нет аутсорсинговых компаний с соответствующими услугами или потому, что представители сферы гостеприимства в нашем городе в принципе не рассматривают подобные решения. Впрочем, одну часть рынка Владивостока эта практика все-таки завоевала – кейтеринговое обслуживание. Например, если ресторан готовится принять большую свадьбу на 200 человек, руководство заведения привлекает дополнительные кадры либо с помощью друзей и знакомых, либо обращаясь в аутсорсинговые компании. Думаю, если эта схема прижилась хотя бы в одном сегменте, она со временем разрастется до масштабов региональной туриндустрии.

Закрыть сезонный всплеск

– Пики популярности у заведений сферы гостеприимства случаются не только в вечерние часы – настоящее цунами спроса накрывает Приморский край летом. Какой кадровый арсенал может противопоставить индустрия этой туристической стихии?

– Большие компании вынуждены готовиться к увеличению туристического потока в течение года: они не могут сезонно нанимать и увольнять персонал, поскольку в этом случае люди не будут ответственно относиться к работе. Когда на горизонте маячит увольнение, у любого человека пропадает заинтересованность в карьерном росте и добросовестность при выполнении обязанностей. Поэтому крупный бизнес постоянно во всеоружии: за счет ценовой политики формирует кадровый резерв и продолжает с ним работу круглый год. Минус такого подхода в том, что нельзя держать бесконечное количество персонала и постоянно расширяться – необходимо четко соизмерять свои возможности.

А вот малый бизнес, бесспорно, намного лучше переживает сезонные колебания за счет самозанятости. Например, в небольшом ресторанчике отец семейства работает на кассе, мать готовит еду, а дочь выполняет обязанности официантки. В таком формате бизнес может отреагировать на спад спроса разными способами: сокращением рабочего дня, либо объемов производства, либо закрытием заведения, поскольку работа в пик сезона приносит достаточно денег, чтобы пережить провальные месяцы. Но в любом случае из компании не приходится никого увольнять, а потом заново набирать во время туристического подъема.

– Разве Владивосток может похвастаться большим пулом семейных компаний в сфере туризма?

– К сожалению, данный вид бизнеса пока не получил широкого распространения. На то есть вполне объективные причины: мы не так давно стали привлекательным с точки зрения туристов регионом, да и в Россию путешественники массово поехали всего несколько лет назад. Драйверами этого процесса стали и скачок доллара, и понижение внутренней цены, и послабление визового режима для ряда стран. В результате мы получили постоянно растущий поток, к которому рынок не успевает подстроиться. Не добавляет оптимизма и ситуация с законодательством – малый бизнес серьезно зажимается ограничениями различного рода, что приводи к его нерентабельности.

– Что произойдет с индустрией гостеприимства, если на рынке останутся только крупные игроки?

– Тогда мы столкнемся с серьезными проблемами. Большой сетевой бизнес, оставшись без альтернативного предложения, последует законам рынка, и цены, безусловно, поползут вверх. Зато уровень сервиса начнет снижаться – без конкурентов все, что будет делать компания, автоматически станет самым лучшим (поскольку другого нет). А ни одному туристу неинтересно будет ехать в регион, где работают только дорогие заведения с не очень развитым сервисом. Для того, чтобы нам не вернутся к худшим канонам советского сервиса, необходимо взять на вооружение экономические модели, которые присутствуют в туризме наиболее развитых туристических странах. А их основа – малый бизнес, и мы должны всеми силами его сохранить.

Не только пляжный отдых

- В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» рынок индустрии гостеприимства значительно изменился: и если раньше туристическая сфера региона была ориентирована на сезонную работу, то сегодня тренд меняется: и базы отдыха, и гостиничные комплексы настраиваются на круглогодичное обслуживание. Может ли малый бизнес встроиться в данный тренд и начать работу даже в низкий сезон?

– Конечно же, индустрия гостеприимства сегодня активно меняется, и в нашем регионе появляются отличные примеры бизнеса, который не зависит от сезона: это база отдыха «Маяк», гостиничный комплекс «Теплое море». Есть история успеха Шаморы. Еще несколько лет назад знаменитый пляж был забит неприглядными домиками, а сегодня сюда можно приезжать круглый год: стеклянные веранды, выросшие как грибы после дождя, позволяют не зависеть от погодных условий – за большими витражами можно с комфортом наблюдать зимние море, сочувствовать замерзшим чайкам и пить горячий чай. Это принципиально другой формат – намного более широкий, чем пляжный туризм. Хочу напомнить, что продолжительность «жизни» последнего крайне невелика – всего 1,5 месяца. И многим предпринимателям стоит развивать иные направления деятельности, не зацикливаясь на бархатном сезоне.

Воспользоваться этим советом могут и мелкие предприятия. Гибкий подход малого бизнеса дает зеленый свет самым разнообразным форматам. Можно обратиться к опыту российских регионов – например, многие жители Краснодарского края, Сочи, Крыма обзавелись гостевыми домиками, в которых живут сами и сдают их туристам круглый год. Внедрить подобный проект можно не только в пригородах и черте Владивостока, но и по всему Приморскому краю, обосновавшись в притягательных для туристов населенных пунктах, например, в Анисимовке. В любом случае, какой бы формат не выбирал малый бизнес, он должен быть представлен на рынке туристической индустрии. Иначе нельзя добиться сбалансированной схемы, позволяющей избежать сбоев работы и значительно смягчающей кадровый голод. В любом случае, туристического рынка Приморья хватит всем – и малым, и крупным игрокам, мирно соседствующим друг с другом».

ОДНАКО

К сожалению, далеко не все выпускники кафедр туризма и гостеприимства готовы начинать карьеру с линейных позиций, а ведь именно нехватка этого звена является самым больным местом туристической индустрии.

Официанты, горничные, администраторы отелей требуются повсеместно. Впрочем, университеты приходят на помощь и в этом случае – они поставляют практически неисчерпаемый трудовой ресурс в виде студентов, обучающихся на самых разных специальностях.

На фото: Работу в сфере гостеприимства молодежь все чаще рассматривает как постоянную.

Наталья КОМИССАРОВА.Фото автора.