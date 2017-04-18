Мусору дают шанс

В Приморье осуществляется планомерный переход к раздельному сбору отходов и их переработке

Хотя Приморский край в прошлом году не попал в число восьми пионерных регионов, где внедряются схемы раздельного сбора и переработки отходов, в регионе в рамках государственной краевой программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы происходит планомерное создание отходоперерабатывающей отрасли и внедряется новая культура отношения к отходам, как к резерву экономики и ценному сырью. При этом преследуется двойной выигрыш - и экономический, и экологический, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Старт новой политики государства в отношении отходов был дан новым Федеральным законом № 89-ФЗ, принятым в соответствии с постановлением Правительства РФ № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», принятым 16 марта прошлого года.

Новая мусорная политика

Эта новая политика нашла свое отражение в разработке и утверждении приказом №246 от 3 октября 2016 года Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края территориальной схемы обращения с отходами, в том числе c твердыми коммунальными отходами (ТКО). Притом, что новая концепция по этому поводу появилась уже несколько лет назад.

Как отметила главный специалист-эксперт департамента Алена ЧИЖОВА, создание новой схемы обращения с отходами опирается на решение ряда главных задач, к которым относятся следующие.

Прежде всего, это создание непосредственно самой региональной системы обращения с отходами.

Во-вторых, создание полноценной комплексной инфраструктуры обращения с отходами, включающей цепочку от контейнерных площадок по сбору отходов до предприятий, перерабатывающих их, вооруженных современным оборудованием, спецтехникой и современными технологиями.

В-третьих, подразумевается создание рациональной территориальной структуры обращения с отходами, индустриальных парков, межмуниципальных комплексов и перерабатывающих производств.

В-четвертых, доля отходов, поступающих на обработку и переработку должна значительно повыситься. И в этом особая роль отводится постоянному увеличению раздельного сбора отходов.

В развитие схемы было предложено построить пять новых индустриальных парков, которые должны включать комплексы производственных объектов для переработки органических отходов, металлолома, бумаги, стекла, пластика и пр. Территориально их предложено разместить в Дальнереченском, Надеждинском, Партизанском, Спасском муниципальных районах и в Дальнегорском городском округе.

Определено, что такие объекты рациональнее и допустимее размещать в границах муниципальных образований, где имеется инвестиционно-привлекательное количество отходов, включая отходы различных производств, и есть удобная схема для вывоза и реализации продуктов переработки.

Схемой также предусмотрено обновление и расширение контейнерного парка, создание удобных площадок раздельного сбора и сортировки отходов, создание бункерного накопления отходов для дальнейшего вывоза их на переработку в малых населенных пунктах.

Общую сеть сбора отходов решено дополнить открытием 34 приемных пунктов вторсырья, включая передвижные.

Требуется законодательная коррекция

Краевая программа по раздельному сбору отходов и их переработке сейчас делает свои первые шаги. Они достаточно целенаправленны и вместе с тем наталкиваются на ряд проблем.

Деловая газета «Золотой Рог» в марте уже рассказывала о положительном опыте, который в сборе и переработке отходов появился во Владивостоке. Установлены уже сотни контейнеров для раздельного сбора, появились компании, заинтересованные в этой деятельности, есть действующие мощности по переработке.

Но при этом муниципальные специалисты отмечали, что есть моменты, которые возможно «расшить» только на региональном уровне. Особенно их волнует нормативно-правовая неурегулированность в этой сфере.

Ранее, до 1 января прошлого года, организация сбора вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относились к вопросам местного значения. Соответственно порядок раздельного сбора отходов на территориях муниципальных образований определялся органами местного самоуправления. В этом отношении во Владивостоке был принят муниципальный правовой акт от 2 августа 2013 года № 57-МПА «Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в г. Владивостоке», которым были определены правовые основы работы на территории городского округа с бытовыми и промышленными отходами юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. И за невыполнение требований этого муниципального акта, администрации города могла применять к нарушителям административную ответственность.

Однако Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ в действующее законодательство были внесены поправки, передавшие с 1 января прошлого года полномочия по определению порядка организации обращения с отходами, в том числе раздельного сбора, от органов местного самоуправления субъектам РФ.

За органами местного самоуправления в сфере обращения с отходами законодательство оставило участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. При этом конкретные функции и порядок участия органов местного самоуправления в организации этой деятельности ни федеральным законодательством, ни на уровне края пока не определены. Естественно, в действиях органа местного самоуправления без четкого закрепления функций за ним есть определенная неуверенность - правильно ли он поступает в этой области деятельности.

Специалисты отмечают: «Со стороны администрации Приморского края нормативное регулирование данного вопроса до настоящего времени не установлено, порядок сбора твердых коммунальных отходов не утвержден. О том, каким образом с 1 января 2016 года и по настоящее время организована деятельность по сбору (в т.ч. раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Приморского края, а значит и г. Владивостока, и какими нормативными правовыми актами эта деятельность регулируется, информация отсутствует».

В отсутствии желанной в этой сфере определенности местные органы власти иногда проявляют неоправданную жесткость во внедрении раздельного сбора отходов. В частности, на одном из совещаний в минувшем году представитель от предпринимательского сообщества отметил, что для управляющих компаний - селективный сбор отходов - итак стал головной болью, поскольку его приходится начинать с нуля. И в этой ситуации непонятно почему УК приходится платить штраф в размере 300 тысяч рублей за неисполнение протокола о селективном сборе мусора, когда виноват собственник, не желающий устанавливать дополнительные контейнеры.

Случай довольно непонятный, поскольку, как уже было отмечено, право наказывать за это от муниципалитетов пока ушло. Тогда председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА предложила проработать этот вопрос с органами местного самоуправления. И вот уже около года подобные факты, если и случались, то широкой огласки не имели.

Трудный переход

Опыт работы Владивостока с селекцией отходов и переработкой в течение нескольких последних лет показал, что экономической выгоде предшествуют серьезные затраты, организация и разъяснительная работа с населением. Управляющие компании не демонстрируют своего энтузиазма во внедрении новации, не видя в ней очевидной выгоды для себя. Сталкиваясь с этим, сходят с дистанции отдельные компании сборщики раздельного мусора и переработчики, которых на сегодня всего несколько десятков.

Кстати, активность сборщиков почти не заметна за пределами Владивостока. За исключением деятельности «металлистов» и сбора опасных отходов. Считается, что доля переработки ТКО в крае сегодня не превышает 13%, в то время как в ряде стран, где отходы стали полноценным сырьем для промышленных производств, эта доля достигает 70-80%.

Экономическая выгода, вероятно, может проявить себя при очень высокой концентрации усилий бизнеса и власти в том, чтобы отрасль сбора и вторичной переработки отходов на этапе ее регионального строительства была минимизирована по затратам и выведена на высокий уровень производительности труда. Особенно важным шагом к этому станет появление регионального оператора по обращению с отходами - организации, которая возьмет на себя груз основной ответственности за систему обращения с отходами в крае. Конкурс на его выбор должен состояться в ближайшее время.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил, что даже строительство полигонов ТБО в каждом отдельно взятом муниципальном образовании края экономически и экологически невыгодно. Поэтому в создание межрайонных полигонов в бюджете этого года заложено 16 млн рублей. Что же там говорить о ручной селекции мусора, которая предшествует переработке. Но «главное, чтобы этот бизнес был прозрачным и социально ориентированным», - считает руководитель Приморья.

Без работы этот бизнес не останется, поскольку краевая статистика показывает рост ТКО на 2-3% в год, а прогноз по России предрекает их увеличение к 2025 году практически в полтора раза.

И эта положительная динамика привлекает к нашим отходам внимание иностранных инвесторов. Наш мусор оказался интересным японским и китайским компаниям. Вероятно, какие-то проекты уже скоро будут осуществлены в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток.

Однако, привлекая к решению проблемы и свой бизнес, и иностранных инвесторов, краю не стоит от них требовать невозможного.

Если не получается…

Скажем, вряд ли рационально устанавливать в общественных местах в ряд по нескольку урн для раздельного мусора, а в офисе - мусорных корзин. Это будет явным перебором.

Невозможно потребовать от УК раздельную сортировку отходов, если для этого в МКД нет спецпомещений и оборудования. Наверное, это и в будущем не потребуется, поскольку в проекты новых МКД пункт наличия помещения для сортировки не закладывается.

Сегодня раздельный сбор отходов больше внедряется на эмоциях. Без ТЭО, без бизнес-плана. И то, что за рубежом выгодно, у нас зачастую просит дотаций.

Он отметил, что субъекты РФ сами должны определять: на каких территориях постепенно вводить тот или иной сбор отходов. По его мнению, надо взвешивать стоит ли вводить раздельный сбор отходов жителями или же логичнее развивать широко распространенную у нас сортировку отходов на спецзаводах, где выход чистого сырья несколько меньше, но зато меньше затраты и социальные издержки.

При этом он отметил, что экономически все же будет мотивироваться вывоз сортированного мусора «от потребителя» - это для него будет дешевле. Да и самим населением сегодня это поддерживается.

МНЕНИЕ

По этом теме актуальна позиция Минстроя России. В одном из своих интервью заместитель Министра Андрей ЧИБИС отметил: «Во всем должна быть экономическая логика. Раздельный сбор мусора требует установки нескольких бачков, а это - нагрузка на логистику и затраты на дополнительный транспорт.

Регоператор должен понять, интереснее ли ему эта история, чем чуть более грязный картон на сортировке. Если затраты не окупаются, значит не надо насильственно вводить раздельный сбор. И тут надо идти эмпирическим путем. Законодательно такие возможности даны».

На фото: В Приморье постепенно внедряется раздельный сбор коммунальных бытовых отходов.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.