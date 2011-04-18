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НТК достанется «Вымпелкому»
Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Вымпелком», которая оказывает услуги сотовой связи под брендом «Билайн», купить приморского оператора связи НТК. «Вымпелком» ходатайствовал о покупке 100% акций компании, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ФАС России.
В то же время ведомство отклонило аналогичную заявку компании «МегаФона». Покупкой НТК ранее интересовалась и МТС – о готовности купить приморского сотового оператора говорил в ноябре минувшего года Михаил ШАМОЛИН, занимавший в то время пост президента компании. Основному акционеру НТК – корейской телекоммуникационной компании Korea Telekom (KT) – было даже сделано предложение о покупке 80 % акций. В конце прошлого года KT наняла банк Credit Suisse для продажи своего пакета акций НТК. Стоимость актива оценивается в $ 500 млн.
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