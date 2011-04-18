Насосы WILO: установка на энергосбережение

Строительство крупных инфраструктурных объектов во Владивостоке приводит к серьезному увеличению энергопотребления и требует более бережного отношения к энергоресурсам. На это же нацелены и Федеральный закон об энергосбережении, и долгосрочная краевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2010–2014 годы».

Вот и КГУП «Примводоканал» в ключевом проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры города выбирает оборудование тех производителей, что гарантируют существенную экономию денежных средств, в том числе при дальнейшей эксплуатации, и высокую энергоэффективность. Неудивительно, что здесь используется насосное оборудование немецкой марки WILO.

«Действительно показатели надежности, экономичности и энергоэффективности оборудования являются сегодня ключевыми для заказчиков, – подтверждает руководитель филиала «Вило Рус» во Владивостоке Анна КАРГИНА. – Продукция концерна WILO SE, которую мы представляем на дальневосточном рынке уже 13 лет, отвечает всем этим требованиям. Так, в скважинных погружных насосах, применяемых, кстати, не только в пресной, но и в морской и даже термальной воде, используются электродвигатели CoolAct со встроенным активным циркуляционным охлаждением, благодаря чему их мощность вырастает на 25%. А малый диаметр насоса и отсутствие необходимости приобретать дополнительно внешний охлаждающий кожух позволяют сэкономить еще и на строительных расходах.

Растет интерес дальневосточников и к бустерным насосам, широко применяемым в коммунальном водоснабжении и имеющим более высокий КПД по сравнению с обычными, что важно в условиях роста энерготарифов. Они эффективно работают на заглубленных объектах, не боятся затоплений и периодических отключений энергии. При этом компактны, просты в монтаже, не требуют специального фундамента, центровки и юстировки, к тому же их практически не надо обслуживать. При том, что их стоимость не дороже обычных, кожух насоса защищен от коррозии, поэтому они служат 50 лет и более.

Принцип энергоэффективности инженеры WILO ставят во главу угла во всех своих разработках, будь то насосы на систему отопления, кондиционирования или водоснабжения, погружные мешалки для систем обработки сточных вод или оборудование для бассейнов и домашних хозяйств. Кстати, для защиты деталей, контактирующих со сточной водой, WILO использует керамическое покрытие и другие специальные материалы, благодаря чему снижаются эксплуатационные затраты и увеличивается ресурс оборудования.

Не так давно Московский инженерный энергетический центр дал официальное заключение, что замена устаревших насосов современными системами WILO приводит к значительному снижению потребляемой мощности и высвобождает лишние площади, которые могут быть полезны для города в другом качестве. Дальневосточники также не понаслышке знакомы с этими преимуществами. Например, наши насосы использовались при реконструкции «Примводоканалом» насосной станции «Седанка», в результате чего экономия эксплуатационных расходов составляет 700 тысяч рублей в месяц. А работа насосного оборудования на тех объектах КГУП «Примтеплоэнерго», где была произведена замена на WILO, позволила снизить потребление электроэнергии в осенне–зимний период на 42%».

Насосные системы WILO более 13 лет эффективно «трудятся» на водоканалах Приморья, Хабаровского края и Якутии, объектах «Дальневосточной генерирующей компании» и «Примтеплоэнерго», в жилых домах и спортивных комплексах, на прибрежных сооружениях и производственных объектах региона.

«Мы не только поставляем энергоэффективное оборудование, но и готовы системно решать любые вопросы, касающиеся технического перевооружения объектов обеспечения жизнедеятельности Дальнего Востока, – говорит региональный руководитель ООО «ВИЛО РУС» в ДФО Сергей ПЕТУХОВ. – Работа над заказом обязательно включает комплексную технико–экономическую оценку затрат на оборудование с учетом стоимости его последующей эксплуатации. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие как с подрядчиками, так и с компаниями, эксплуатирующими наши насосные системы. В штате дальневосточного представительства есть шеф–инженер компании WILO, а на региональных складах – большой товарный запас оборудования и запчастей. Словом, вся наша деятельность подчинена тому, чтобы и частная жизнь дальневосточников, и коммунальная инфраструктура городов региона становилась все комфортнее».

Досье «ДК»

Дальневосточное представительство ООО «Вило РУС» работает на рынке региона семь лет, имеет региональные склады в Якутске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске–Камчатском, а также два филиала. Поставляет насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отвода стоков марок WILO, Salmson, а также оборудование для бассейнов, аквапарков и подготовки технической и питьевой воды фирмы Gruenbeck.