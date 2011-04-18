Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Насосы WILO: установка на энергосбережение
Строительство крупных инфраструктурных объектов во Владивостоке приводит к серьезному увеличению энергопотребления и требует более бережного отношения к энергоресурсам. На это же нацелены и Федеральный закон об энергосбережении, и долгосрочная краевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2010–2014 годы».
Вот и КГУП «Примводоканал» в ключевом проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры города выбирает оборудование тех производителей, что гарантируют существенную экономию денежных средств, в том числе при дальнейшей эксплуатации, и высокую энергоэффективность. Неудивительно, что здесь используется насосное оборудование немецкой марки WILO.
«Действительно показатели надежности, экономичности и энергоэффективности оборудования являются сегодня ключевыми для заказчиков, – подтверждает руководитель филиала «Вило Рус» во Владивостоке Анна КАРГИНА. – Продукция концерна WILO SE, которую мы представляем на дальневосточном рынке уже 13 лет, отвечает всем этим требованиям. Так, в скважинных погружных насосах, применяемых, кстати, не только в пресной, но и в морской и даже термальной воде, используются электродвигатели CoolAct со встроенным активным циркуляционным охлаждением, благодаря чему их мощность вырастает на 25%. А малый диаметр насоса и отсутствие необходимости приобретать дополнительно внешний охлаждающий кожух позволяют сэкономить еще и на строительных расходах.
Растет интерес дальневосточников и к бустерным насосам, широко применяемым в коммунальном водоснабжении и имеющим более высокий КПД по сравнению с обычными, что важно в условиях роста энерготарифов. Они эффективно работают на заглубленных объектах, не боятся затоплений и периодических отключений энергии. При этом компактны, просты в монтаже, не требуют специального фундамента, центровки и юстировки, к тому же их практически не надо обслуживать. При том, что их стоимость не дороже обычных, кожух насоса защищен от коррозии, поэтому они служат 50 лет и более.
Принцип энергоэффективности инженеры WILO ставят во главу угла во всех своих разработках, будь то насосы на систему отопления, кондиционирования или водоснабжения, погружные мешалки для систем обработки сточных вод или оборудование для бассейнов и домашних хозяйств. Кстати, для защиты деталей, контактирующих со сточной водой, WILO использует керамическое покрытие и другие специальные материалы, благодаря чему снижаются эксплуатационные затраты и увеличивается ресурс оборудования.
Не так давно Московский инженерный энергетический центр дал официальное заключение, что замена устаревших насосов современными системами WILO приводит к значительному снижению потребляемой мощности и высвобождает лишние площади, которые могут быть полезны для города в другом качестве. Дальневосточники также не понаслышке знакомы с этими преимуществами. Например, наши насосы использовались при реконструкции «Примводоканалом» насосной станции «Седанка», в результате чего экономия эксплуатационных расходов составляет 700 тысяч рублей в месяц. А работа насосного оборудования на тех объектах КГУП «Примтеплоэнерго», где была произведена замена на WILO, позволила снизить потребление электроэнергии в осенне–зимний период на 42%».
Насосные системы WILO более 13 лет эффективно «трудятся» на водоканалах Приморья, Хабаровского края и Якутии, объектах «Дальневосточной генерирующей компании» и «Примтеплоэнерго», в жилых домах и спортивных комплексах, на прибрежных сооружениях и производственных объектах региона.
«Мы не только поставляем энергоэффективное оборудование, но и готовы системно решать любые вопросы, касающиеся технического перевооружения объектов обеспечения жизнедеятельности Дальнего Востока, – говорит региональный руководитель ООО «ВИЛО РУС» в ДФО Сергей ПЕТУХОВ. – Работа над заказом обязательно включает комплексную технико–экономическую оценку затрат на оборудование с учетом стоимости его последующей эксплуатации. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие как с подрядчиками, так и с компаниями, эксплуатирующими наши насосные системы. В штате дальневосточного представительства есть шеф–инженер компании WILO, а на региональных складах – большой товарный запас оборудования и запчастей. Словом, вся наша деятельность подчинена тому, чтобы и частная жизнь дальневосточников, и коммунальная инфраструктура городов региона становилась все комфортнее».
Досье «ДК»
Дальневосточное представительство ООО «Вило РУС» работает на рынке региона семь лет, имеет региональные склады в Якутске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске–Камчатском, а также два филиала. Поставляет насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отвода стоков марок WILO, Salmson, а также оборудование для бассейнов, аквапарков и подготовки технической и питьевой воды фирмы Gruenbeck.
ООО «Вило Рус», Владивосток, ул. Пушкинская, 109, офис 307, тел. (4232) 269–333. Хабаровск, ул. Промышленная, 20е, тел. (4212) 271–860. www.wilo.ru.
Новости тематики
- Эффект саммита АТЭС: В Приморье формируется система, призванная обеспечить инвестиционный прорыв
- "Терминал Астафьева" в Приморском крае станет уникальным для России "чистым" угольным портом закрытого типа
- В Приморском крае спорный катамаран скоро сможет покинуть верфь
- Строительство зернового терминала в Приморье оценивается в 7 млрд рублей
- Приморский бизнес «ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры…»
- В Приморье состоится краевая конференция предпринимателей
- Инвестпроект модернизации интермодального «Терминала Астафьева» включен в число наиболее значимых для Приморья
- Интеграция Дальнего Востока в АТР требует грамотной логистики
- Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%
- Виктор Гребнев и Игорь Школьный приняты в Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья
Новости раздела
- Более 11 тыс. человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда