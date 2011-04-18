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Сэндвич–панели от «ВОСТОК РЕГИОН»
Новое производство заработало в декабре прошлого года, но портфель заказов уже обеспечивает ежесуточный выпуск 1000 квадратных метров сэндвич–панелей. Он ведется на современной непрерывной линии IZOWALL (Великобритания), единственной в Приморском крае.
В работе используются качественная базальтовая вата марки «ТЕПЛИТ» (125 кг/м куб.), южнокорейская рулонная оцинкованная окрашенная сталь и голландский полиуретановый двухкомпонентный клей. Технология производства позволяет изготавливать как стеновые, так и кровельные панели одновременно, а также все необходимое для монтажа – доборные элементы и крепеж.
Несмотря на то что новое направление деятельности запущено недавно, сэндвич–панели компании «ВОСТОК РЕГИОН» уже с успехом используются при возведении промышленных зданий, предприятий пищевой промышленности, спортивно–оздоровительных комплексов, складских помещений, торговых комплексов, зданий общественного назначения, сельскохозяйственных объектов и пр. Крупными их покупателями, например, стали компании «ДВГСК» и «Дальэнергомаш».
Сэндвич–панели широко применяются и в другом направлении деятельности «ВОСТОК РЕГИОН» – производстве административно–бытовых модулей. За несколько последних лет компания выпустила таких модулей общей площадью около 30 000 кв. м.
Широкий спектр применения сэндвич–панелей обеспечивается возможностью изготовления панелей разного размера, длиной от 500 до 12000 мм и толщиной от 50 до 250 мм.
– Выпускаемые нами сэндвич–панели отвечают современным требованиям к теплосбережению, легко и быстро монтируются, что позволяет существенно сократить затраты не только на строительство, но и последующую эксплуатацию объекта, – говорит генеральный директор ООО «ВОСТОК РЕГИОН» Роман ПАВЛЕНКО. – Эти преимущества дополняются надежностью и прочностью возводимых сооружений за счет применения современных материалов и внедрения новых технологий. Одним словом, сэндвич–панели позволяют разрешить сразу многие проблемы.
В том числе выбора качественной и более дешевой продукции. Дело в том, что выпуск сэндвич–панелей непосредственно на территории Приморского края, вблизи активно строящегося Владивостока, с его повышенным спросом на строительные материалы, удешевляет их цену для потребителя на стоимость транспортных затрат. Кстати, специально для транспортировки сэндвич–панелей в компании разработана надежная упаковка, позволяющая организовать доставку не только в ближайшие населенные пункты, но и в любой регион Дальнего Востока.
Компания «ВОСТОК РЕГИОН» рассматривает производство сэндвич–панелей как перспективное направление, учитывая, что мощности предприятия позволяют выпускать до двух тысяч квадратных метров панелей в сутки. Другим важным направлением остается реализация металлопроката. Компания сегодня может гордиться партнерскими отношениями с такими крупными строительными организациями, как «Мостоотряд №85», «Спецгазавтотранс», «Крокус», «Акер Контрактинг Россия АС» и другими, занятыми на ведущих стройках Приморского края.
ООО «ВОСТОК РЕГИОН». Тел.: (4232) 33–14–17, 33–11–16, www.vr–vlad.ru, e–mail:office@vr–vlad.ru.
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