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Курс – на остров Русский
Половина работ по укрупнению блоков центрального пролета уникального моста через пролив Босфор Восточный будет выполнена на Находкинском судоремонтном заводе. Готовые панели будут доставляться во Владивосток по морю специально оборудованными баржами для монтажа со стороны острова Русский.
Акт приемки первой 280–тонной конструкции представители подрядчика – Находкинского судоремонтного завода и заказчика – филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке подписали в марте.
– Процесс сборки крупногабаритных панелей центрального пролета моста на остров Русский организован поэтапно, большие площади судоремонтного завода позволяют укрупнять несколько конструкций одновременно, – пояснил инженер службы качества филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Дмитрий ТАРАСОВ. – Поэтому сейчас, что называется, «на выходе» со стапеля находится еще 10 панелей. А всего с завода в Кургане на Находкинский судоремонтный завод поступило уже 5008,8 тонны металлоконструкций.
В рамках крупного заказа, размещенного ОАО «УСК МОСТ» на приморском предприятии, заводчане должны будут изготовить 52 панели весом до 370 тонн. Это составляет 50% всего объема работ по укрупнительной сборке конструкций балки жесткости центрального пролета, поставляемых из Кургана и Улан–Удэ. На технологической площадке НСРЗ подготовлены специальные выездные пути под монтаж больших блоков, установлено необходимое оборудование, дополнительно приобретены козловые краны грузоподъемностью 200 и 100 тонн. Специально для перевозки укрупненных панелей моста на остров Русский заводчанами приобретен высокоманевренный транспортер грузоподъемностью до 430 тонн. Строгий контроль качества металлоконструкций осуществляется на НСРЗ специалистами заводской лаборатории, а также авторским надзором, технадзором заказчика и независимой мостовой инспекцией.
– Находкинский судоремонтный завод очень ответственно подошел к выполнению серьезного заказа в рамках реализации масштабного проекта, – отметил директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ. – Приморское предприятие в кратчайшие сроки освоило новый для себя профиль деятельности, провело серьезное техническое и технологическое перевооружение, четко организовало производственный процесс. Здесь сейчас в рамках нашего заказа выполняются сложнейшие операции, включая сварочные работы с металлом толщиной до 32 мм.
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