Мультипликатор АТЭС

Полная информация о состоянии дел на стройках саммита стекается в ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ», которая является координатором проекта. О том, что уже сделано и выходит на завершающую стадию, какие объемы предстоит воплотить в жизнь подрядчикам грандиозной стройки уже в ближайшее время, «ДК» побеседовал с генеральным директором ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Евгением РОГОЗОЙ.

– Евгений Владимирович, на символической границе, которая проходит за 500 дней до встречи глав–государств стран АТЭС во Владивостоке, давайте оглянемся назад и определим самое главное из того, что уже сделано?

– Думаю, самое главное состоит в том, что правительство страны одним из приоритетных направлений деятельности определило развитие Дальнего Востока и Забайкалья. И, собственно, все, что происходило и происходит сейчас, – целенаправленное исполнение этого решения. Подпрограммой развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР определено, что Владивосток должен стать форпостом страны на тихоокеанском побережье или, как сейчас говорят, третьей российской столицей. В соответствии с этим статусом из города с населением 620 тыс. человек он со временем превратится в агломерацию, где будут проживать порядка 1,5 млн человек.

Для решения этой задачи необходимо не только прекратить отток населения, но и сделать так, чтобы этот край стал привлекательным для проживания тех россиян, которые могли бы приехать сюда из других регионов. И здесь речь идет, прежде всего, о повышении уровня комфорта, на который влияют различные составляющие.

С одной стороны, это развитие материально–технического потенциала города (дороги, мосты, объекты электроэнергетики, водоснабжения и т.д.). Причем все, что строится и реконструируется сейчас, станет серьезной базой для роста агломерации на несколько десятков лет вперед.

С другой стороны, это экологический аспект, ведь без решения данных проблем о комфортном проживании говорить невозможно. Кстати говоря, на цели улучшения экологической составляющей из федерального бюджета направлено свыше 20 млрд руб., и уже сегодня некоторые объекты саммита АТЭС положительно влияют на качество жизни горожан.

Так, сдача в эксплуатацию первого этапа пускового комплекса 3–го водовода и очистных сооружений Артемовского гидроузла в конце 2010 года позволила улучшить качество питьевой воды и выйти на дополнительный гарантированный уровень ее подачи в объеме 150 000 кубометров в сутки. Теперь даже в случае засушливого лета город не останется без воды, как это случалось в прежние годы. Дополнительной мерой проверки качества воды являются моллюски, которые содержатся в специальной емкости одного из помещений Артемовского гидроузла. Если вода очищена недостаточно хорошо, моллюски начинают проявлять беспокойство. Должен заметить, что Артемовский гидроузл – один из немногих в стране, где применяется такая мера контроля воды.

В ряду объектов, существенно улучшающих экологию не только города, но всего Южного Приморья, строительство нового полигона ТБО, очистных сооружений, газопровода «Сахалин–Хабаровск–Владивосток». Уже в сентябре сюда придет газ, и 6 котлов Владивостокской ТЭЦ–2 будут переведены с угля на это топливо.

– Проблемы с заполнением этой трубы не возникнет? Такую тревогу высказывают некоторые эксперты…

– Когда принимаются решения о строительстве таких объектов, как газопровод (его стоимость свыше $10 млрд), то, поверьте, просчитываются и такие аспекты, как его заполнение. Так что газ непременно придет, будет рекультивирован существующий золоотвал, а сама ТЭЦ перестанет задымлять несколько районов города, и это произойдет в текущем году.

– Какие объекты уже выходят на финишную стадию?

– В рамках подготовки к саммиту строится и реконструируется порядка 50 объектов электроэнергетики. Это даст возможность повысить надежность электроснабжения города Владивостока практически на порядок. По некоторым из них (например, две ТЭЦ на острове Русском) идут завершающие работы.

В аэропорту Владивосток построена взлетно–посадочная полоса, которая способна принимать даже сверхтяжелые самолеты, возведена подстанция «Аэропорт» (она обеспечит надежное снабжение этого узла электроэнергией), состоялось захоронение вечно дымящего полигона ТБО в бух. Горностай, впервые в город пришел второй источник воды – пущена первая очередь Пушкинской депрессии. Построен грузовой причал на Русском, есть сквозной проезд по строящейся дороге пос. Новый – п–ов Де–Фриз – Седанка – бух. Патрокл, за исключением низководного поста над Амурским заливом, и этот перечень можно продолжить.

– А как обстоят дела на острове Русском, где строится кампус ДВФУ, в котором и пройдут основные мероприятия саммита?

– Около 60% общего объема работ выполнены. В площадях это выглядит так: к июню 11 гостиничных корпусов на 12 тысяч проживающих будут полностью готовы: с мебелью и оборудованием – под ключ. К концу года планируется ввести в эксплуатацию еще 400 тыс. учебных корпусов. На 2012 год частично перейдет строительство медицинского центра, потому что окончательные решения по его параметрам приняты не так давно.

Общий объем работ по ДВФУ характеризуют две цифры: 800 тыс. кв. метров всех площадей (учебных и жилых) и 200 га благоустроенной территории. И основная часть всех этих работ будет выполнена в 2011 году, а сама программа с незначительными переходами должна закончиться в 1 квартале 2012 года. Планируем в январе–феврале начать передачу кампуса в эксплуатацию. На весну следующего года могут остаться лишь небольшие объемы по благоустройству территории. Кстати говоря, на территории кампуса с весны начнутся различные международные мероприятия в рамках саммита, своеобразная обкатка объектов. Так что сделано за эти полтора года немало…

– А что вызывает Ваше беспокойство?

– Очень хотелось бы сохранить ту динамику по развитию Дальнего Востока, которую мы набрали, в том числе динамику строительного комплекса, потому что сюда удалось привлечь много квалифицированных специалистов со всей страны, и потенциал работающих здесь коллективов очень велик. Я пытаюсь донести эту обеспокоенность до высоких руководителей, которые приезжают к нам, чтобы сформировалось общее мнение: нельзя останавливаться, 2012 год не должен стать точкой, после которой нет ничего. Нужно темпы, которые здесь набрали, сохранять и тиражировать. Ведь стройка является мощнейшим мультипликатором, по мнению экспертов, одно рабочее место на стройке создает порядка 8 –10 мест в смежных отраслях.

Впрочем, сегодня в работу включаются все новые проекты, которые позволяют говорить о сохранении динамики и в перспективе. Создаются новые производства: две мощнейшие судостроительные верфи, заводы по сжижению газа, переработке нефтепродуктов, выпуску элементов высокой электроэнергетики. Вышло на хорошие показатели автосборочное предприятие «Соллерс». Не говоря уже о строительстве игорной зоны на побережье Уссурийского залива, туристическо–рекреационной зоны на Русском.

– Евгений Владимирович, и все–таки все чаще некоторые специалисты, и чиновники высокого уровня в том числе, говорят об отставания на объектах саммита. Насколько оно критично?

– Отставание по ряду объектов есть, это не секрет. Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально эти данные обобщаются и направляются в Министерство регионального развития, в правительство для принятия соответствующих решений. В целом могу сказать, что критической ситуации нет нигде, но по 12 объектам есть настоятельная необходимость, как бы это помягче сказать, работать резвее. Намеренно не называю объекты, дабы не превращать эту информацию в предмет досужих рассуждений. Это рабочий момент. Да, есть отставание, но есть мероприятия, которые позволяют его наверстать и объекты построить в срок.

– Надо полагать, что предстоящее лето будет особенно горячим?

– Да, фактически остается один сезон. Основной упор будет сделан на объекты дорожного строительства и мосты, линейные объекты: водоводы, газопровод, линии электропередачи, коллекторы. В этой связи на город ляжет огромная нагрузка. Нужно отремонтировать порядка 900 фасадов, несколько десятков километров дорог, развязок, путепроводов.

Уже сегодня на стройках саммита АТЭС–2012 трудятся свыше 28 тыс. человек. Из них более 10 тыс. человек – на строительстве ДВФУ и Конференц–центра, около шести тысяч человек – на объектах газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», более трех тысяч человек – на строительстве моста на остров Русский. И количество работающих будет возрастать пропорционально росту темпов строительства. Ожидается, что летом 2011 г. только на строительстве ДВФУ и Конференц–центра будет работать 16 тыс. человек. Всего же на реализации проекта будет задействовано порядка 50 тыс. человек.