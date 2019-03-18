Приморский трепанг заморили в кабинетах Минприроды

Важнейшее поручение по развитию марикультурного бизнеса в ДФО намеренно не выполняют в Приморье

Министерство природных ресурсов предлагает бизнесу проходить экологическую экспертизу технологий выращивания гидробионтов. Ожидается, что об этом замминистра Минприроды объявит 19 марта.

Представители бизнеса говорят о том, что прохождение экологической экспертизы может затянуться на ближайшие пять лет, которых нет у тех, кто сегодня на законных основаниях получил на этих территориях рыбоводные участки и занимается товарным выращиванием гребешка и трепанга. У экспертного сообщества уже нет сомнений в том, что главным тормозом выполнения поручений правительства является министерство природных ресурсов. Предприниматели опасаются, что уже в следующем году их компании могут обанкротиться.

Еще в декабре 2016 года Юрий ТРУТНЕВ, вице-премьер, полпред президента в ДФО, дал поручение: проработать вопрос о возможности размещения хозяйств марикультуры в границах морских особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Решение вице-премьера базировалось на том, что нельзя выводить из оборота наиболее пригодные для товарного выращивания акватории, так как это уменьшает инвестиционную привлекательность региона и способствует браконьерству. Прошло три года. В Приморском крае уже третий губернатор пытается разработать и принять документы, позволяющие ввести в оборот марикультурщиков эти территории, «но воз и ныне там».

19 марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании по развитию Дальнего Востока в присутствии сразу двух-вице премьеров будет докладывать, что сделано для того, чтобы действующие предприятия марикультуры могли спокойно работать, и при этом на этих акваториях можно было сформировать новые рыбоводные участки. Но пока и без доклада понятно, что за три года на акватории без проблем работают только браконьеры. Предыдущие два губернатора в исполнении поручении полпреда не продвинулись ни на шаг.

Первоначально администрация Приморского края хотела внести в это устаревшее постановление изменения, при которых хозяйства марикультуры могли бы работать в границах этих территорий. Второй вариант ликвидировать эти ОППТ, ведь у особо охраняемых территорий даже нет границ.

Технически решать проблему только вначале казалось очень простым делом. Документ, принятый в другой стране 40 лет назад, не только морально устарел, но и имел плачевные перспективы устоять под натиском губернаторской активности. Ведь и позиция науки, Росрыболовства, Минвостокразвития, ФРДВ, уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ и элементарно здравый смысл, выступают на стороне предпринимателей.

Так, по мнению заместителя главы Росрыбловства Василия Соколова, 991-е решение допускало аквакультуру в границах памятников природы, поскольку по законодательству объекты аквакультуры не являются водными биологическими ресурсами. «В то же время эксплуатация минеральных ресурсов, в том числе грязи, полезных ископаемых, напрямую запрещена на этих ООПТ», – отмечал заместитель руководителя ФАР.

На одном из совещаний он процитировал ответ Минприроды на запрос вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева: «Осуществление рыбоводства в границах памятника природы краевого значения возможно при принятии соответствующего решения администрации Приморского края и при условии внесения соответствующих изменений в режим охраны памятников природы <…> и внесения корреспондирующих изменений в паспорта памятников природы».

При этом замглавы Росрыболовства акцентировал внимание на том, что участки, оказавшиеся в границах ООПТ, полностью легитимны, так как были сформированы в соответствии с действующим на тот момент законодательством.

В 2017 году эксперты выяснили, что в паспортах ООПТ заявленные площади не соответствуют фактическим границам. Этот и другие вопросы должна была решить специально созданная рабочая группа. Ее руководитель, вице-губернатор Валентин Дубинин, обещал, что представит необходимый нормативный акт руководству края и министерству природных ресурсов. «Чем быстрее мы узаконим эти участки за предпринимателями, тем быстрее их будут охранять, и использовать в легальном обороте, – подчеркивал представитель краевой администрации. По итогам работы этой группы был принят план работ, предусматривающий определение видов гидробионтов, выращиваемых на ООПТ, объемов возможного производства на этих акваториях, допустимых видов товарной аквакультуры, технологий выращивания. Затем должны быть подготовлены материалы обоснования аквакультурной деятельности в границах памятников природы и поправки в 991-е решение. Материалы должны были направлены на согласование в Минприроды и Минобороны.

Планам Дубина не суждено было сбыться. Оказалось, что есть чиновники хоть и рангом ниже, но гораздо расторопнее. Они в противовес решениям всех руководителей ведомств, сумели развалить работу, бюрократизируя процесс исполнения поручения.

Главный оппонент позиции Росрыболовства и Миновостокразвития это департамент природных ресурсов администрации Приморского края, который возглавляет Александр КОРШЕНКО. В 2019 году усилиями директора департамента без предоставления документов, обосновывающих координаты, площадь и местонахождение морских ООПТ, описанных в решении 991, без обязательной экспертизы, обследования, направляет нормативно-правовой акт, который определяет границы этих участков на подпись губернатору. И это несмотря на то, что в феврале этого года, на специальном совещании были представлены обоснованные возражения со стороны участников совещания, поддержанные омбудсменом Приморья Мариной Шемилиной и прямое указание вице-губернатора Приморского края Александра Костенко не разрабатывать этот нормативный акт. При этом ранее Александр Коршенко уже предпринимал попытки подписать данный нормативный акт у экс-губернатора Андрея Тарасенко. В тот раз ему это не удалось, так предпринимателям и членам рабочей группы удалось раскрыть руководителю края глаза на эту «инициативу».

Что теперь ожидает предприятия отрасли? Совершат ли компании прорыв в области товарного выращивания, или 17 компаний которые там имеют участки, выделенные Росрыболовством, завершат свою производственную деятельность? Ответ на этот вопрос и должно дать совещание, на котором ожидается прояснение ситуации. В данный момент ситуация еще «плачевней», чем до поручения Трутнева. Более 80 000 гектар, пригодных для реализации марикультурных проектов простаивает, и находиться под контролем организованных преступных сообществ, ведущих ННН-промысел. Эти дикие сборщики трепанга только рады тому, что устаревший документ не только не снесли, но и придали ему некую легитимность.

Вот как характеризует незаконный промысел в ОППТ директор предприятия «Жилсоцсервис» Геннадий Подкорытов, чей участок находится также на особо охраняемых территориях.

«Это браконьерство, хищение и грабеж выращенной продукции. Представьте, только в период с 30 сентября по 1 января на наш участок пришло 25 катеров с 49 водолазами и отработали они 142 водолазных часов. Это только те, кого удалось увидеть и зафиксировать. Примерно 80 % браконьеров приходят из Хасанского района, в первую очередь, это «казаки» из Безверхово и члены ОПГ из Славянки. Они приходят без бортовых номеров либо закрывают их перед рейдами, но есть и несколько злостных нарушителей, которые ничего не боятся. Так, например, катер красного цвета с бортовым номером Р7775ПЗ ведет себя нагло, приходит регулярно, как на работу. Еще одни на катере с номером УХ0258RUS25 приходят до и после закрытия навигации. Самые наглые и агрессивные - люди на серой лодке Yamаha без номеров. Эти вообще приезжают, как к себе домой, через каждые три дня. Когда их фотографируешь или снимаешь на видео, угрожают, что вылезут на берег, отберут камеру и расправятся. Это происходит постоянно. Мы теряем до 90 % урожая».

Похожие истории рассказывают и другие члены общественных организаций марикультуры. Пока они еще верят, что слова вице-премьера не пустой звук, и власть в регионе способна согласовать и принять соответствующий проект нормативного акта. Но уверенности в этом все меньше, ведь только за последние два месяца текущего года директор департамента природных ресурсов Александр Коршенко, два раза летал в Москву по заданию своего начальства, но его визиты окончились ничем. Согласования нормативного акта от Минприроды нет, и на какой стадии документооборот, широкая общественность не знает. Между тем, решить проблему можно было еще несколько лет назад. Ведь как не раз озвучивалось на всех совещаниях, нужно только представить и согласовать в Минприроды один документ, позволяющий выращивать на акваториях морские гидробионты.

Во второй половине 2018 года Администрация Приморского края, Минвостокразвития, ФРДВ, совместно с Росрыболовством в очередной раз попытались решить вопрос по согласованию проекта НПА о внесении необходимых изменений в решение 991 в Минприроды, но из-за череды выборов губернатора Приморского края этот вопрос был фактически саботирован Министерством природных ресурсов. В общей сложности в Минприроды семь раз направлялись разные варианты проектов нормативных актов, но все предложения были отклонены. А ведь если бы документ был согласован, то была бы решена не только проблема уже действующих хозяйств марикультуры, но и охраны этих акваторий, так как закрепление свободных участков за легальными пользователями, заставит браконьеров уйти с ООПТ, которая уже давно является их личным морским огородом.