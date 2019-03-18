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Во Владивостоке стартует круизный сезон

18 Марта 2019, 13:40 | Приморье

Круизный сезон в Приморье откроется с заходом во Владивосток лайнера Albatros, путешествующего под флагом Багамских островов.

Судно пришвартуется у причала в среду, 20 марта, в 5.45 часов утра, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер прибудет из южнокорейского Пусана, на его борту находятся 635 пассажиров, в основном это граждане Германии. Во время приветственной церемонии, которая начнется в 7.30, они смогут наблюдать выступления знаменитых барабанщиц и других творческих коллективов Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. На берегу путешественников встретят специалисты Туристско-информационного центра Приморского края, стойка которого недавно открылась на Морском вокзале. Они предложат туристам карты и путеводители, в том числе на немецком языке, а также посоветуют, как интересно провести день во Владивостоке.

На то, чтобы познакомиться с достопримечательностями города, у путешественников будет девять часов, уже в шесть вечера лайнер проложит маршрут, взяв курс на крупнейший порт Японии – Иокогаму.

«Это первый заход лайнера Albatros во Владивосток, и то, что наш порт появился в этом круизном маршруте, в очередной раз подтверждает, что жители Германии проявляют все больший интерес к Приморью. В прошлом году наш регион посетили около тысячи гостей из этой страны, количество визитов выросло в 2,5 раза. А сейчас только за один день на приморскую землю с борта лайнера сойдут более 600 туристов. Надеюсь, что после короткого ознакомительного визита, многие захотят вернуться сюда снова», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Глава ведомства добавил, что в Приморье в этом году ожидается насыщенный круизный сезон – порт Владивосток посетят минимум 15 пассажирских лайнеров. Среди них – уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые в крае побывают «голландцы» Maasdam и Westerdam, а также морские гиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер Costa NeoRomantica, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.

Напомним, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей, которые предпочли авиаперелетам морские путешествия.

Фото – круизная компания Phoenix Reisen

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: туризм  costa neoromantica  ocean dream  albatros  costa serena  diamond princess 



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