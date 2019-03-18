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Приморью дадут более 7 млрд рублей на ремонт дорог

18 Марта 2019, 10:39 | Приморье
Дополнительные средства из федерального бюджета пойдут также на ремонт фасадов гостевого маршрута и строительство автопарковки
 
Приморскому краю направят дополнительно более 7 миллиардов рублей на ремонт дорог, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. План социального развития центров экономического роста представил губернатор Олег Кожемяко на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.
 
Юрий Трутнев заявил, что Приморский край является центром экономического развития Дальнего Востока, ему предусмотрены дополнительные средства из федерального бюджета.
 
«В этот регион приходит максимальное количество инвестиций – более 60%», – подчеркнул полпред.
 
Олег Кожемяко отметил, что всего из дополнительных средств федерального бюджета и средств Минвостокразвития России Приморью направят более 7 миллиардов рублей. 4,5 миллиарда край получит в текущем году, остальные – в следующем. Большая часть средств пойдет на ремонт дорог,  сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
 
«На ремонт трассы Владивосток – Находка в 2019 выделено более 1,6 миллиардов рублей. На капитальный ремонт дорог Владивостока – 1,3 миллиарда рублей», – отметил Олег Кожемяко.
 
Также предусмотрены средства на ремонт фасадов, расположенных на гостевом маршруте и строительство автопарковки в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, почти 170 миллионов рублей направят на капитальный ремонт клинической больницы №2 и 160 миллионов на ремонт школы №55 на Снеговой Пади.
 
Олег Кожемяко добавил, что Приморский край скоро приступит к доведению лимитов, объявлению конкурсных процедур.
 
«В мае мы должны приступить к работам и все сделать в этом году. Работы предстоит много, ее необходимо будет контролировать», – обозначил губернатор.
 
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Теги: кожемяко  ремонт  Трутнев  дороги 



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