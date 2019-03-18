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В Приморье для сотрудников "Звезды" будет построено 4 594 квартиры

18 Марта 2019, 09:45 | Приморье
Первая очередь жилого микрорайона 6 для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне будет сдана уже в марте. Еще две очереди этого микрорайона сдадут до конца года. Таким образом, для жильцов будут готовы первые 672 квартиры. Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили в пятницу, 15 марта, на совещании по развитию ТОР «Большой Камень».
 
Губернатор отметил, что в ТОР «Большой Камень» уже вложено более 33 миллиардов рублей инвестиций, преимущественно в судостроительную отрасль. Уже создано около двух тысяч новых рабочих мест. Сегодня перед муниципалитетом и остальными органами власти стоит задача – обеспечить социальную, дорожную и инженерную инфраструктуру, чтобы этот один из крупнейших в России судостроительных проектов был реализован в полном объеме, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
 
Как сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко, для сотрудников предприятия всего будет построено 4 594 квартиры. Сейчас завершаются работы на первой очереди микрорайона 6, который в течение года будет сдан в три этапа, обеспечив 672 новые квартиры. Первая очередь микрорайона 6 будет сдана в марте. Сегодня здесь остается открытым вопрос по водоснабжению и ливневой канализации. Остальная инфраструктура – электричество, водоотведение – уже подведена.
 
Обеспечить подведение оставшийся инфраструктуры до границ земельного участка должна за свой счет Корпорация развития Дальнего Востока. Как сообщил генеральный директор КРДВ Аслан Канукоев, ранее в Большом Камне не было ливневой канализации. Корпорация обратилась за субсидией в Минвостокразвития, и министерство направит около 120 миллионов рублей на разработку схемы ливневой канализации города.
 
Что касается водоотведения, «Примводоканал» выполнил все работы, но впоследствии сеть была повреждена одним из подрядчиков строительства, и сейчас ее восстанавливают. Заместитель директора «Примводоканала» Виктор Кудельский заявил, что работы будут выполнены по графику и в срок.
 
Олег Кожемяко отметил, что вместе со сдачей домов необходимо привести в надлежащий вид дорожную инфраструктуру жилого микрорайона.
 
«Сдача домов не должна быть омрачена отсутствием дорог, пылью или грязью. Продумайте вместе с главой города, как привести дороги в порядок – заасфальтировать, где можно, а остальную часть покрыть щебнем. Это важно для удобства жителей», – обозначил Губернатор.
 
Перед совещанием Олег Кожемяко проинспектировал ход строительства жилых домов еще одного резидента ТОР «Большой Камень» – ООО «Визит ДВ», который строит комплекс многоквартирных жилых домов. Резидент уже вложил в проект 264,5 миллиона рублей. Первый 9-этажный дом введен в эксплуатацию. Также Губернатор посетил рыболовецкий колхоз «Новый мир», реализующий проект по созданию высокотехнологичного предприятия по переработке минтая и других видов рыбы, и осмотрел старый пирс Большого Камня, к которому еще в советское время причаливали пассажирские паромы. К пирсу ведет старая грунтовая дорога, находящаяся в ведении муниципалитета.
 
Олег Кожемяко поручил администрации городского округа в течение месяца предоставить расчет сметы ремонта дороги с отсыпкой щебнем и возможным расширением.
 
«Администрация края направит субсидию на ремонт дороги, которую необходимо привести в порядок», – подчеркнул губернатор.
 
Он также поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства направить в Большой Камень специалистов и проработать вопрос восстановления пирса для организации пассажирских перевозок морским транспортом. Напомним, ранее для этих целей Олег Кожемяко поручил рассмотреть возможность установки на линию катамарана «Санкт-Петербург», собранного на приморском предприятии «Восточная верфь».
 
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
 
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Теги: Звезда  кожемяко  строительство 



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