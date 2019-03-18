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В Приморье формируется Общественный совет по земельным вопросам

18 Марта 2019, 08:40 | Приморье

При департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края заработает Общественный совет. Новый орган будет обеспечивать независимый контроль работы ведомства, а также выступать с инициативами и предложениями, внедрение которых позволит жителям региона быстрее и проще решать земельные вопросы, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Как отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, руководство региона намерено сделать работу департамента максимально прозрачной и понятной для жителей Приморья.

«Члены совета будут посвящены во все вопросы, касающиеся реализации земельной политики. Они наделяются правом запрашивать интересующую их информацию, приглашаются к работе на мероприятиях и совещаниях. И, конечно, мы надеемся на постоянной основе получать обратную связь и профессионально проработанные предложения, которые позволят совершенствовать законодательство, упрощать административные процедуры, максимально учитывать мнение общественности по вопросам использования краевого имущества», – рассказал замглавы региона.

Как уточнили в департаменте земельных и имущественных отношений, уже утверждено положение, регламентирующее работу Общественного совета. В его состав войдут от 7 до 15 человек, а заседания будут проходить не реже, чем раз в квартал. В настоящее время объявлен открытый подбор кандидатов, которые станут членами света. Получить этот статус могут представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, исключено участие судей, госслужащих, лиц, имеющих двойное гражданство, признанных недееспособными на основании решения суда или имеющих судимость. В работу совета приглашают включится экспертное сообщество, специалистов, хорошо разбирающихся в земельном законодательстве.

«Чтобы этот орган был работоспособным и по-настоящему полезным, необходимо, чтобы члены совета не только выносили на обсуждение насущные проблемы, но и предлагали профессиональные решения», – отметил заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Алексей Ляйфер.

Желающим войти в состав совета предлагается до 25 марта написать заявление в свободной форме, указав в нем полные ФИО, дату рождения, сведения о месте работы, обозначить отсутствие вышеуказанных ограничений. Также необходимо приложить биографическую справку и письменное согласие на обработку персональных данных.

Кандидаты могут направить документы по электронной почте land@primorsky.ru, а также подать лично по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 319 (департамент земельных и имущественный отношений Приморского края). Контактные телефоны: 8 (423) 233-83-26, 8 (423) 236-21-52.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: богданенко  земля  общественный совет 



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