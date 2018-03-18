Люди, и жители Владивостока – не исключение, очень неохотно высказывают положительные эмоции, зато очень охотно делятся негативными, считает один из основателей кафе Wok In Иван ГИРЯ.

Всего за три месяца после открытия во Владивостоке паназиатское фастфуд кафе Wok In, по версии пользователей информационного сайта ‪VL.ru, стало одним из популярных в столице Приморья.

О конкуренции, трудностях и планах заведения Деловой газете «Золотой Рог» рассказал управляющий кафе Wok In, девятнадцатилетний предприниматель Иван ГИРЯ.

- Иван, как пришла идея открыть именно вок-кафе?

- Мы с партнером рассматривали несколько вариантов: бургерная, вок и хинкальная. Первое отсекли сразу, потому что с бургерами большая проблема с доставкой. Хинкальную не стали открывать, так как рынок в этой сфере на Дальнем Востоке ещё не изучен, и это очень рисково. Самый безопасный, минимальный по вложениям и актуальный был вок.

- Конкуренции не боялись?

- Конкуренция - это весело, к тому же она мотивирует к развитию, поиску нового. Если на рынке есть соперничество, значит, рынок живой и востребованный. Не будь конкуренции, я бы думал насколько это актуально для потребителя, и нужно ли кому-то кроме нас.

- Какие лапшичные Владивостока нравятся лично тебе?

- К сожалению, я таких не знаю. Был практически во всех. Количество начинки в блюдах, обслуживание, качество сайта, коммуникация с потребителями, сервис, скорость - в большинстве своем все это хромает. Могу выделить московскую сеть «Воккер», я многому учусь у них.

- С какими трудностями пришлось столкнуться в первое время?

- Сначала казалось, что не хватает знаний, но опыта достаточно. Потом я понял, что всё колоссально наоборот. Оказалось, что у меня нет практики управления персоналом, работы с ним и навыков ведения бухгалтерии. Основная трудность - привлечение гостя, удержание его и получение feedback’а (мнения гостя) о заведении и товаре. Люди очень неохотно высказывают положительные эмоции, зато очень охотно делятся негативными.

- Откуда появился капитал на столь затратный на старте бизнес? И каков был его размер?

- Инвестором выступил мой партнер. Я не могу сказать размер стартового капитала, но он был средний для этой сферы.

- Как думаешь, когда вложения окупятся?

- Мы работаем меньше полугода (открытие Wok In состоялось 1 сентября 2017 года) и окупаемости пока не достигли. Примерный срок около 12 месяцев, если ты все сделал по уму. Мы же допустили ряд ошибок, с которыми на данный момент разобрались.





- Считаешь ли ты, что связи играют огромную роль?

- Связи везде важны. Человек - существо, которое должно коммуницировать и, не умея этого, ты вряд ли чего-то добьёшься, в России или за границей, неважно. Связи - слишком громко сказано. Если у тебя есть друзья или знакомые в любой сфере - это всегда плюс.

- Помогли ли тебе знакомства в открытии кафе?

- Отчасти да. Из-за того, что я некоторое время проработал в общепите (ZUMA,GINZA) барменом, я обзавёлся знакомствами с шеф-поварами, бухгалтерами и пиарщиками. Вглядывался в ресторанную работу от уборщиков до управляющих, везде старался видеть ошибки этих людей или же наоборот достоинства, и извлекать из этого личную выгоду. Сейчас мне очень не хватает опыта, и я задумываюсь над тем, чтобы пойти работать во всемирную сеть того же Fast food’а.

- Кем себя видишь в этой сети?

- Вообще неважно. Я хочу посмотреть изнутри, как работают другие, и увидеть это можно только так. Этому нигде не научат, ни в одном вузе.

- Ты поступил в университет ради знаний или для того, чтобы иметь диплом на всякий случай?

- Вся наша программа образования, на мой взгляд, отстает от жизни, устаревает до того, как молодой человек успевает ее закончить. Ты сейчас учишься, а когда получишь диплом, он уже будет неактуален, неэффективен и никому не нужен. Рынок труда меняется быстрее, чем российское образование, именно поэтому я скептически отношусь к вузам и школам. В аттестате у меня тройки и четверки. В университет поступил, потому что годен в армию, а желания служить нет. Есть вещи гораздо важнее, и этот год можно потратить с большей выгодой для себя как финансово, так и умственно.

- Согласен ли ты с тем, что у любого заведения есть срок жизни?

- Конечно, ведь ничто не вечно, и всем известно, что срок успешной работы большинства проектов общественного питания около 5 лет. Я считаю, что самый идеальный вариант в любом бизнесе - создать, раскрутить до пика и продать.

- Ты хочешь сделать именно так?

- Я не знаю, но считаю, что это самое идеальное развитие событий.





- Какие у вас планы с партнером на ближайшее будущее?

- В этом году мы хотели открыть несколько дополнительных точек, но предпочли увеличить долю на рынке доставки еды. Для того, чтобы это осуществить, необходимо существенно расширить меню, чтобы быть конкурентоспособными. Мы развиваемся, и в этом году вы будете видеть нас максимально часто и много.

- Есть ли какие-то недостатки, которые вы с партнером хотите быстро исправить?

- Честно говоря, нет такого в нашем деле, чтобы нравилось все. Я такой человек, которому всегда всё не то. Знаю, что могу сделать лучше и вижу, как это сделать, но не всегда хватает времени и сил. Я редко чем-то доволен: скоростью работы кухни, бара, температурой в зале, входной дверью, внутренним и внешним видом кафе. Единственное, что в ближайшее время не буду менять - вкус и состав уже существующих блюд. Кухня - наше главное достоинство. Чего-то идеального, совершенного человек никогда добиться не сможет, но мы к этому стремимся.

Дарья МАСЬКО. Фото автора.