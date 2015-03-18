www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

НБАМР приняла решение об учреждении ООО "Открытая база бункеровки рыболовного флота"

18 Марта 2015, 13:35 | Приморье

Отхватить свою долю бункеровочного пирога планирует и ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По сведениям «Золотого Рога», совет директоров НБАМР уже принял решение об учреждении ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» с уставным капиталом в размере 578,395 млн рублей. Новый оператор явно не ограничится только работой с рыболовными судами материнской компании, а значит, потеснит местных игроков.  

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Олег Клименко
Теги: НБАМР  рыболовный флот 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru