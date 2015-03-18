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НБАМР приняла решение об учреждении ООО "Открытая база бункеровки рыболовного флота"
18 Марта 2015, 13:35 | Приморье
Отхватить свою долю бункеровочного пирога планирует и ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По сведениям «Золотого Рога», совет директоров НБАМР уже принял решение об учреждении ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» с уставным капиталом в размере 578,395 млн рублей. Новый оператор явно не ограничится только работой с рыболовными судами материнской компании, а значит, потеснит местных игроков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: НБАМР рыболовный флот
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