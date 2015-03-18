Переработчики отходов в Приморье объединились в ассоциацию

В Приморье создана Ассоциация переработчиков отходов. Ее цель – комплексное решение проблем организации селективного сбора и переработки основных видов вторичного сырья в Приморском крае, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, членами ассоциации являются компании, имеющие многолетний опыт в сфере сбора и переработки отходов. Они располагают производственными мощностями для утилизации пластика, древесных и строительных отходов, ртутьсодержащих ламп, элементов питания, оргтехники, обеспечены специализированным транспортом, а также имеют собственных специалистов для выполнения всех видов работ.

Ассоциация планирует расширение деятельности на территории всего Приморского края, включая отдаленные и малонаселенные районы. При этом предполагается формирование инфраструктуры по переработке отходов и экономически обоснованной логистической схемы. Это позволит в полной мере решить вопросы с вывозом на утилизацию отходов, раздельно собранных в муниципальных образованиях региона.

В департаменте отметили, что направление деятельности ассоциации соответствует основным параметрам комплексного подхода к созданию системы обращения с бытовыми отходами в Приморье. Данное направление деятельности разработано в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2013-2017 годы, а также проектирования второго этапа Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов Приморья.

Напомним, в Приморье уже завершен второй этап разработки Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов. Схема предполагает организацию трехуровневой системы обращения с бытовыми отходами. На краевом уровне это индустриальные парки в сфере переработки отходов (шесть площадок), на межмуниципальном уровне – пять комплексов, на муниципальном – площадки селективного сбора и временного накопления отходов, в первую очередь для отдаленных населенных пунктов с низкой численностью населения.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.