80% предпринимателей Приморья считают свой бизнес "борьбой за выживание"

Почему бизнес у некоторых предпринимателей находится на грани выживания? На одной территории, например Приморского края, можно заметить, что какая-то часть регионального бизнеса успешно развивается, а другая нет, причем часто это не зависит от сферы деятельности.

Неожиданный взгляд бизнес-консультантов «Центра развития предпринимательства» на истинные причины некоторых проблем бизнеса в регионе вызвал неподдельный интерес участников семинара «Как предпринимателю в Приморье перестать выживать и начать жить. Управленческие технологии нового типа».

«Последние 20 лет Россия развивалась по сценарию растущих рынков. И все бизнес-технологии, которые наши предприниматели успели выучить, подходят именно для растущих рынков. А сейчас ситуация другая - падающие рынки при высокой конкуренции. В таких условиях те технологии, которые успешно применялись на растущих рынках, не работают. Кроме того, сейчас понятно, что, скорее всего, будет еще хуже. Возникает вопрос: какой инструментарий бизнесменам брать на вооружение, чтобы сориентироваться в стратегии хотя бы на ближайшие 5 лет. К сожалению, такого инструментария сейчас очень мало. Это либо прогнозы экспертов, которые экономику рассматривают отдельно от концепции капитализма, либо те инструментарии, которыми работают, когда существует много факторов с высокой степенью неопределенности, например неопределенность с рынками, технологиями, с финансами, сейчас возникает даже военная неопределенность. При таких условиях вкладываться в дорогостоящее производство довольно рискованно. Тогда технологии системных расстановок, которые используем мы, позволяют бизнесу сориентироваться», - говорит бизнес-консультант Валерия СОЛОВЬЯНОВА.

А между тем на состояние бизнеса в значительной степени влияет территория. Густонаселенным Приморский край не был никогда. Но Владивосток не только портовый город, но и военный, а это значит, по мнению бизнес-консультантов, что здесь много мужской, сильной, завоевательной энергетики. И эта энергетика территории влияет на бизнес. Он либо идет в тенденции с территорией, либо ей противоречит.

У бизнеса всегда есть цель, и у каждой территории есть определенные цели. Когда сюда заходили русские, у них была своя цель - захватить территорию, обеспечить границы. Это многократно подтверждалось присутствием здесь военных. И все, кто находился и находится сейчас на этой территории, вольно или невольно следуют этому. Правда, сейчас программа развития Дальнего Востока и Забайкалья эти цели меняет, внося свои приоритеты. Это будет территория развития. Но на это нужно время.

В общем, семинар был в значительной степени посвящен вопросам, связанным с психологией управленцев. Бизнес для приморских предпринимателей - это борьба или детище? По словам консультантов, 80% местных предпринимателей считают, что это борьба. И это тоже особенность нашей территории. Но насколько это соответствует ожиданиям их клиентов?

В то же время собравшихся предпринимателей интересовали практические рекомендации, и даже не столько вопросы выживания, на чем был сделан акцент выступавших лекторов, сколько аспекты дальнейшего развития их бизнеса.

«У нас торговля продуктами питания, и перемен мы пока не заметили, - говорит гендиректор ООО «Абсолют плюс» Людмила ЛЕВШЕНКО. - Роста цен нет, все относительно тихо и спокойно. Мне никогда никто не мешал, и трудностей выживания у нас просто нет, поэтому для меня актуально развитие».

Вопросы предпринимателей в основном касались проблем, связанных с растущей конкуренцией со стороны федеральных и иностранных компаний. В этой ситуации, по мнению консультантов, инвестиции в создание сильного регионального бренда могли бы обеспечить конкурентные преимущества местному бизнесу.

А между тем сюда приезжают иностранные граждане, не зная языка, законов, не имея связей, они, в общем-то, устраиваются здесь неплохо. И бизнес здесь свой развивают. Их стратегия основана на объединении. У нас же аналогом диаспор являются ассоциации. Бизнесмены, которые объединяются в ассоциации, становятся заметными для конкурентов, государства, получают большие права. Даже если объединяются конкуренты, все равно они получают друг от друга поддержку, знание рынка, новые технологии. С одной стороны, это конкуренция, а с другой - кооперация. Почему диаспоры хорошо заходят? Потому что заходят не как один человек, а как корпорации. Поэтому если тяжело выживать бизнесу - объединяйтесь.

В то же время присутствовавшая на семинаре эксперт-консультант Светлана КОСТЕНКОВА считает, что одной из ключевых проблем приморского малого бизнеса и даже иногда среднего бизнеса является недостаточная грамотность управленческого звена предприятий. Для того, чтобы развивались предприятия в крае, нужно прежде всего проводить аттестацию руководителя.