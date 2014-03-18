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Дальневосточная гильдия риэлторов и налоговики наметили совместный план

18 Марта 2014, 17:15 | Приморье

Взаимовыгодной оказалась недавняя встреча представителей Дальневосточной гильдии риэлторов (ДГР) с представителями Управления налоговой инспекции по Приморскому краю. В ее итоге стороны наметили ближайший план совместных мероприятий, которые будут способствовать улучшению в Приморье налоговой отдачи от объектов недвижимости.

Как отметил президент ДГР Владимир КАПЛИНСКИЙ, с этой целью необходимо создать компетентную и профессиональную рабочую группу из заинтересованных сторон: общества, бизнеса и власти - и поручить ей изучить слабые и сильные стороны налогов с рынка недвижимости, проанализировать угрозы и возможности наполнения бюджета с этой сферы экономики.

Затем, на основе анализа, должна быть принята соответствующая дорожная карта по эффективности налоговой и бюджетной политики региона, законодательные инициативы для благоприятных изменений как для жителей края, так и для всего региона в целом.

В развитие сотрудничества с налоговиками ДГР наметила провести этой весной для риэлторов края открытые практические семинары по налогообложению в сфере недвижимости, в одном из которых примут участие специалисты Росфинмониторинга.

Виктор КУДИНОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: налоги  недвижимость  ДГР 






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Комментарии

  • Псевдоним13:20, 21.03.2014#

    как еще больше шкур содрать. . .

  • Большой брат16:06, 21.03.2014#

    Чё к чему?????????? О чём статья. . . . . . . . . . В чём новость?

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