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Дальневосточная гильдия риэлторов и налоговики наметили совместный план
Взаимовыгодной оказалась недавняя встреча представителей Дальневосточной гильдии риэлторов (ДГР) с представителями Управления налоговой инспекции по Приморскому краю. В ее итоге стороны наметили ближайший план совместных мероприятий, которые будут способствовать улучшению в Приморье налоговой отдачи от объектов недвижимости.
Как отметил президент ДГР Владимир КАПЛИНСКИЙ, с этой целью необходимо создать компетентную и профессиональную рабочую группу из заинтересованных сторон: общества, бизнеса и власти - и поручить ей изучить слабые и сильные стороны налогов с рынка недвижимости, проанализировать угрозы и возможности наполнения бюджета с этой сферы экономики.
Затем, на основе анализа, должна быть принята соответствующая дорожная карта по эффективности налоговой и бюджетной политики региона, законодательные инициативы для благоприятных изменений как для жителей края, так и для всего региона в целом.
В развитие сотрудничества с налоговиками ДГР наметила провести этой весной для риэлторов края открытые практические семинары по налогообложению в сфере недвижимости, в одном из которых примут участие специалисты Росфинмониторинга.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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