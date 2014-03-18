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В Находке появится микрорайон "Нефтехимик"
В Находке планируется строительство большого современного жилого микрорайона с полным комплексом социальной инфраструктуры. Проектом предусмотрены школы, детские сады, среднее профессиональное училище, поликлиника, спорткомплекс. Реализацией проекта займется ЗАО «ВНХК».
По информации администрации Находки, уже создана рабочая группа по вопросам строительства микрорайона «Нефтехимик». Крупный район жилищной застройки потребует реконструкции существующих инженерных коммуникаций и привлечет в город дополнительные инвестиции.
Так, в рамках реализации комплексной программы строительства инфраструктуры ВНХК предусмотрена реконструкция Екатерининского водозабора - единственного источника воды для города. Также обозначен вопрос создания водохранилища на реке Новорудной. Гидротехнический объект позволит в полной мере обеспечить водой микрорайон «Ливадия».
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