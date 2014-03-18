Доля малого бизнеса в налоговой копилке Арсеньева составила около 20%

По данным статистики, на конец 2013 года в Арсеньеве функционировало 2135 организаций малого бизнеса, из них 1700 - индивидуальные предприниматели; на предприятиях малого бизнеса трудится 7200 человек; за 2013 г. число предпринимателей сократилось на 285, в основном в связи с увеличением суммы страховых взносов в Пенсионный фонд.

Как рассказала начальник управления экономики и инвестиций администрации АГО Ирина ЧУЧМАНСКАЯ, с 2009 года в городе действует Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. На цели финансирования мероприятий Программы за последние три года израсходовано около 34 млн рублей, в т.ч. в 2014 году – 7,8 млн рублей средств консолидированного бюджета. Расходы местного бюджета в 2013 году на цели Программы составили - 643 тыс. рублей, в 2014 году планируется израсходовать 800 тыс. рублей.

В рамках Программы действующему бизнесу реально получить компенсацию затрат на лизинг, энергосбережение, подключение к электроснабжению, уплаты процентов по кредитам, начинающим - гранты (авансы) на развитие бизнеса. Гранты получают начинающие предприниматели, осуществляющие приоритетные виды деятельности.

Доля малого бизнеса в налоговой копилке города - около 20%. Общественная организация «Совет предпринимателей города Арсеньева» имеет 17-летнюю историю, активно участвует в жизни города, представляет и защищает интересы предпринимателей.

Представители президиума Совета являются членами совещательных и координационных органов при администрации городского округа, которые рассматривают вопросы, затрагивающие интересы бизнеса. Все проекты нормативно-правовых актов проходят общественную экспертизу. Стало традицией проводить встречи предпринимателей города с главой городского округа. В декабре 2014 года впервые проведен общегородской форум «Бизнес и власть: экономическое партнерство» при участии около 200 предпринимателей города, на котором обсуждались проблемы развития города, взаимодействие бизнеса и власти в решении данных проблем.

Администрация городского округа в целях содействия добросовестной конкуренции на потребительском рынке города оказывала помощь предпринимателям при возникновении конфликтных ситуаций, «волнений» среди предпринимателей по фактам открытия в городе сети магазинов по реализации недорогих промышленных товаров «Территория одежды», строительства новых торговых комплексов, в которые зайдут работать крупные торговые сети, закрытия универсального розничного рынка. Предпринимателям разъяснено законодательство в сфере регулирования торговой деятельности, полномочия органов власти по данным вопросам, специалистами администрации АГО направлены обращения в антимонопольную службу во Владивостоке - УФАС, в прокуратуру города с просьбой провести проверку деятельности хозяйствующего субъекта, организовавшего сеть магазинов «Территория одежды» на предмет законности его деятельности (легальности импорта промышленного товара).

Некоторое время назад в городе прекратил существование знаменитый ресторан «Грот», функционирование данного хозяйствующего субъекта в форме муниципального унитарного предприятия стало убыточным. Некоторые предприниматели высказали интерес к организации на базе бывшего ресторана частных предприятий общественного питания. Ввиду того, что ресторан был расположен в помещении убежища - федеральной собственности, администрация АГО обратилась в федеральную службу Роснедвижимость по вопросу передачи данного имущества муниципальному образованию с целью его дальнейшей эксплуатации. Получен отказ. Роснедвижимость самостоятельно планирует управлять своим имуществом.