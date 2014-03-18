Дальполиметалл вплотную занялся снижением энергоемкости производства

На предприятии создана специальная рабочая группа, которая аккумулировала идеи по использованию различных источников обогрева помимо традиционного.

Началось все с отказа от услуг КГУП «Примтеплоэнерго». Теперь оценивается идея использования солнечной энергии для нагрева воды в бытовых целях и малой гидроэнергетики для самостоятельной выработки электроэнергии. Перспективной считается идея применения тепловых насосов.

«Дело в том, что технология подземной добычи подразумевает создание вентиляционной системы в горных выработках. Мы закачиваем воздух под землю для их проветривания, откуда он выходит наружу нагретым, - прокомментировал эту идею генеральный директор ОАО «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ. - Перед нами стоит задача - заставить это тепло работать. Все необходимое для этого промышленное оборудование есть на рынке».