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Дальполиметалл вплотную занялся снижением энергоемкости производства
На предприятии создана специальная рабочая группа, которая аккумулировала идеи по использованию различных источников обогрева помимо традиционного.
Началось все с отказа от услуг КГУП «Примтеплоэнерго». Теперь оценивается идея использования солнечной энергии для нагрева воды в бытовых целях и малой гидроэнергетики для самостоятельной выработки электроэнергии. Перспективной считается идея применения тепловых насосов.
«Дело в том, что технология подземной добычи подразумевает создание вентиляционной системы в горных выработках. Мы закачиваем воздух под землю для их проветривания, откуда он выходит наружу нагретым, - прокомментировал эту идею генеральный директор ОАО «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ. - Перед нами стоит задача - заставить это тепло работать. Все необходимое для этого промышленное оборудование есть на рынке».
Надежда ВОРОНЦОВА.
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