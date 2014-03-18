Президент "Роснефти" будет управлять проектом строительства верфи в Приморье в ручном режиме

Президент НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН держит данное президенту России обещание довести до логического завершения проект строительства суперверфи в Приморском крае. По данным Zrpress.Ru, Игорь Сечин 7 марта был избран в совет директоров ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), в который входит судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край).

Президент НК «Роснефть» был избран на внеочередном собрании вместо Александра СТЕПАНОВА. Остальные члены совета директоров, состоящего из 7 человек, были вновь переизбраны. Это вице-президент - руководитель аппарата президента АО «НК «Роснефть» Рашид ШАРИПОВ, вице-президент ОСК по экономике и финансам Александр НЕЙГЕБАУЭР, заместитель председателя правления Газпромбанка Наталья ЧЕРВОНЕНКО, бывший гендиректор ОАО «ДЦСС», ныне начальник одного из департаментов НК «Роснефть» Игорь БОРБОТ, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ и бывший генеральный директор АМО «ЗИЛ» Константин ЛАПТЕВ.

Досье "Золотого Рога": В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс «Звезда», на котором планируется изготовление шельфовых платформ.

Спасатели из «Роснефти»

В сентябре прошлого года президент Владимир ПУТИН провел во Владивостоке совещание по развитию гражданского судостроения. Тогда еще и.о. гендиректора ДЦСС Владимир ЦЫБИН признал, что строительство запаздывает как минимум на 14 месяцев. Глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ объяснил задержку тем, что от участия в проекте отказалась южнокорейская DSME, а бюджетное финансирование предусмотрено лишь с 2016 года. Экс-гендиректор ДЦСС Игорь Борбот добавил, что проблемы с кредитованием появились в том числе из-за «череды смены руководства» ОСК. Все это вызвало резкую критику президента. «Здесь все умирает, и у вас все умирает, сорвали проект огромный»,- заявил Владимир Путин.

Спасать проект вызвался глава «Роснефти». Игорь Сечин попросил Владимира Путина передать верфь «консорциуму заказчиков», финансовых и технологических партнеров. Основными участниками станут «Роснефть» (как якорный заказчик) и Газпромбанк, который обеспечит финансирование и «организует в целом работу». Консорциуму планируется передать 75% минус две голосующие акции ОАО «ДЦСС», а оставшиеся акции останутся у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.

Появление консорциума, как и ожидалось, придало динамики проекту. Как следует из презентации ДЦСС, судостроительный комплекс должен быть сдан уже в 2018 году. Техническими консультантами выступают ФГУП «Крыловский центр», IMG (Германия), STX, Samsung и DSME (Республика Корея).

Досье "Золотого Рога": Первые два этапа реализуются на мощностях в бухте Большой Камень. Первый этап (2012-2015 гг.): блок корпусных производств с горизонтальным стапелем и передаточным доком для строительства среднетоннажной морской техники. Второй этап (2015-2018 гг.): сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажной морской техники. Третий этап (2015-2018): сухой док с производственными цехами для строительства офшорной морской техники (пос. Мысовой в бухте Пяти охотников). Необходимый объем инвестиционного финансирования для реализации проекта составляет 111,7 млрд рублей с учетом НДС.

Предполагается, что с выходом на проектную мощность судостроительный комплекс будет выпускать танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники. При этом уже после завершения первого этапа, то есть с 2015 года, заработает производство, и предприятие сможет изготавливать судовые конструкции весом до 300 тонн и суда спускового веса до 13 тыс. тонн.

АСЗ выходит из банкротства

На совещании во Владивостоке Денис Мантуров предложил передать консорциуму также проблемные ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) и ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ). Но Владимир Путин сказал, что структуру консорциума «не нужно утяжелять», а заводы, которые к тому же выполняют гособоронзаказ, могут выпускать комплектующие в рамках контрактов.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2011 года в отношении АСЗ была введена процедура временного наблюдения по заявлению входящего в ОСК ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», сумма требований которого к должнику составляет 16,6 млн рублей. Арбитражный суд Хабаровского края 22 июня 2012 года ввел процедуру внешнего управления в отношении АО «АСЗ» сроком на 1,5 года. ОСК принадлежит 59,12% акций АСЗ, ДЦСС - 17,91%.

Как сообщил в рамках заседания замминистра промышленности и торговли Алексей Рахманов, завод остается в структуре ОСК. Вице-президент по финансовому контролю и управлению рисками ОСК Сергей ГАЙДАРЖИ в ходе заседания президиума Морской коллегии при Правительстве РФ отметил, что до 30 апреля состоится выкуп внешней кредиторской задолженности завода на сумму 1,6 млрд рублей, а 17 июня верфь выйдет из состояния банкротства. Тем временем АСЗ назначил на 21 марта открытые торги, на которые выставлены часть оборудования завода, три теплохода и автотехника на общую сумму 106,3 млн рублей.

Ранее гендиректор Андрей БАСАРГИН предложил министру обороны РФ Сергею ШОЙГУ создать на базе возглавляемого им предприятия один из двух центров военного кораблестроения в России.

«В случае принятия Вами решения о признании АСЗ основным поставщиком Тихоокеанскому флоту боевых надводных и подводных кораблей для решения задач государственной обороноспособности в долгосрочной перспективе, завод готов осуществлять строительство корветов, фрегатов, тральщиков и подводных лодок», - сказал Басаргин.

По его словам, с командованием ВМФ предварительно согласована производственная программа до 2024 года, которая включает «строительство четырех корветов проекта 20380 (серийность заказов этого проекта позволит снизить их стоимость), трех фрегатов проекта 22350, семи тральщиков проекта 12700, шести дизельных подводных лодок проекта 677, ремонт с модернизацией атомной подводной лодки проекта 971 типа «Барс».

Министр обороны в ответ выразил недовольство организацией на заводе работ по выполнению контрактов с военным ведомством на ремонт существующих и затянутыми сроками строительства новых кораблей для ВМФ.

«Мы вам своевременно, в соответствии с заключенными контрактами, выделили большие деньги, а вы их неэффективно осваиваете. Тот темп и порядок организации работ, которые у вас существуют на предприятии, не удовлетворяют министерство обороны», - заявил Сергей Шойгу при проверке хода ремонта на заводе дизельной подводной лодки проекта 877 класса «Варшавянка» и строительства двух корветов проекта 20380.

В ходе мартовского заседания президиума Морской коллегии замминистра транспорта Виктор ОЛЕРСКИЙ сообщил, что АСЗ вновь отодвинул сроки по сдаче заказчику - «Федеральному агентству морского и речного транспорта» (Росморречфлот) - аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт.

«Что касается нашего заказа от 2009 года - сегодня 2014 год, движения нет», - сказал он. Замминистра отметил, что Росморречфлот совместно со структурой ОСК прошел три судебные инстанции по вопросу строительства судна, сейчас дело вновь отправлено в суд первой инстанции на пересмотр. Олерский добавил, что Росморречфлот нуждается в судне, и обратился к руководству ОСК с просьбой повлиять на работу по данному вопросу.

Как видим, в случае с АСЗ работы непочатый край.