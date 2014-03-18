В Приморье авиазавод "Прогресс" идет на допэмиссию

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс») может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительного выпуска акций объемом 1,4 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Как говорится в материалах авиазавода, акции допвыпуска будут размещены по закрытой подписке в пользу ОПК «Оборонпром» по цене 3 тыс. 322 рубля за акцию. Таким образом, авиазавод может привлечь 4 млрд 650,8 млн рублей. В случае полного размещения этого допвыпуска уставный капитал предприятия может вырасти вдвое.

Ранее ААК «Прогресс» разместила 96,1% (206 тыс. 623 обыкновенные акции) допэмиссии, проводимой авиазаводом в пользу ОПК «Оборонпром».

Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам (СФР) в ДФО (Владивосток) 3 февраля зарегистрировало отчет об итогах допвыпуска простых акций АО «ААК «Прогресс» в объеме 215 тыс. штук номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения составила 2 тыс. 570 рублей за акцию. Таким образом, авиазавод фактически привлек 531 млн 21,11 тыс. рублей.

До завершения этой допэмиссии уставный капитал компании был сформирован в размере 1 млн 150,614 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Таким образом, после завершения допэмиссии уставный капитал увеличился на 18%, до 1 млн 357,237 тыс. обыкновенных акций.

На внеочередном собрании также был переизбран совет директоров. В него вошли новый гендиректор холдинга «Вертолеты России» Александр МИХЕЕВ и его заместитель Владимир КУДАШКИН, заменившие в совете бывшего гендиректора ОАО «Вертолеты России» Дмитрия ПЕТРОВА и его заместителя Сергея ЯРКОВОГО.