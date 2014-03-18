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Закон о древесине может нарубить дров в приморской тайге
Еще не заработавший в полную силу закон «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края» уже начали править.
Краевые депутаты хотят уточнить, что нормы нового краевого закона применяются только при перевозке древесины от места ее заготовки до пункта приема, а дальнейший оборот древесины будет регулироваться федеральным законодательством. Однако лесопромышленники опасаются, что двойное регулирование приведет к двойной ответственности и необходимости оформлять большое количество документов.
Так получилось, что краевой закон был принят раньше, чем поправки в федеральное законодательство о регулировании оборота круглых лесоматериалов. Ожидается, что до 1 июля к федеральному закону будут приняты подзаконные акты, и он начнет работать в полном объеме. Тем времнем в Приморском крае свой закон решили подкорректировать, распространив его на перевозку древесины от «деляны» до пункта приема. Кроме того, изменения коснутся ст. 8 закона, которая регулирует размещение госорганами информации о пунктах приема древесины, включенных в реестр. Если сейчас уполномоченный орган обязан размещать в Интернете эти сведения ежеквартально, то теперь это предпишут делать ежемесячно.
Однако представители лесной отрасли края полагают, что речь фактически будет идти о двойном регулировании лесозаготовок. На недавнем заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС) Павел КОРЧАГИН высказал непонимание по поводу того, почему регион берет на себя федеральные полномочия в сфере регулирования лесозаготовок.
- Пока я не вижу, как эти изменения могут повлиять на те противоречия, которые существуют в законе. Все, что связано с транспортировкой, хранением и учетом древесины, регулируется федеральным законодательством. И с 1 июля один и тот же технологический процесс будет идти и по федеральному, и по краевому закону. С соответствующей ответственностью, с двумя пакетами документов на перевозку, - отметил Корчагин.
Депутат Александр КВАША, который являлся одним из разработчиков краевого закона о древесине, считает, что предстоящее вступление в силу федерального закона не мешает лесозаготовителям декларировать древесину уже сейчас, как того требует краевой закон.
- Сегодня мы не видим сопроводительного документа, а только его проект. Когда он будет утвержден постановлением правительства, мы приведем краевой закон в соответствие. Пока же оснований отменять декларацию об обороте у нас нет, - сказал Кваша.
Заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края Олег ГРУЩЕНКО сообщил, что департамент плотно работает над предложениями, поступившими от ПАЛЭКС. 18 марта в очередной раз соберется рабочая группа, которая занимается подготовкой дополнений в краевой закон. До 1 июля, то есть пока федеральный закон не вступил в силу, чиновники предлагают лесопромышленникам работать по краевому закону.
- Июль не за горами, и лесопромышленникам надо дать время на подготовку к вступлению в силу федерального закона. Это серьезная система, и мы не можем работать 30 июня по одному закону, а 1 июля – по другому, - считает Павел Корчагин.
Сложность заключается в том, что сроки подготовки правительством образца декларации пока не определены. Но и в Приморье «свой» образец тоже не разработан, несмотря на то что требование декларировать заготовленную древесину вступило в силу еще 15 февраля.
- 10 марта мы должны были сдать отчеты. Но форма декларации пока не утверждена, и нас за это накажут, - обратил внимание депутатов Павел Корчагин. На это Олег Грущенко заявил, что проект документа проходит последние согласования с правовым департаментом и в ближайшие дни попадет на стол губернатору.
Досье "Золотого Рога": По данным администрации Приморья, на 14 февраля 2014 года в крае было зарегистрировано 283 пункта приема древесины. С 15 февраля каждый лесозаготовитель обязан привозить древесину на основании установленного перечня документов строгой отчетности, подтверждающих место, происхождение и законность заготовки леса. Если у перевозчика древесины нет необходимых документов, за это полагается штраф для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 30 до 100 тыс. руб.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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