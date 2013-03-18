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Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса "Восточного порта" обойдется в 1,7 млрд рублей
Приморское ООО "Капстрой" выполнит работы по строительству в ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный) третьей очереди углепогрузочного комплекса стоимостью 1 млрд 706,951 млн рублей.
Совет директоров стивидора 18 марта одобрил крупную сделку по заключению договора подряда между АО "Восточный Порт" и ООО "Капстрой". Работы должны быть завершены не позже 8 месяцев от даты начала выполнения комплекса работ по строительству объекта. В комплекс работ входят вертикальная планировка, образование территории и берегоукрепление образованной территории.
В настоящее время общая мощность перевалки порта составляет около 18 млн тонн.
"Восточный порт" приступил к строительству 3-й очереди угольного комплекса в конце 2012 года.
Проект 3-й очереди предполагает строительство дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, строительство двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов с возможностью единовременного хранения до 783 тыс. тонн угля.
Ожидается, что система конвейерного оборудования и станция разгрузки вагонов нового комплекса позволят по объемам грузооборота постепенно обойти действующий комплекс, отмечает пресс-служба.
ОАО "Восточный порт" - крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля. В структуру АО входит угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью перевалки 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс (специализируется на грейферной перевалке угля и перевалке прочих грузов) мощностью более 3 млн тонн в год.
Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% на прочие грузы.
По данным участников рынка, контрольным пакетом ОАО "Восточный порт" владеет "Кузбассразрезуголь".
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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